Nedela 26. apríl 2026
Assefová vyhrala Londýnsky maratón v novom svetovom rekorde

Etiópska atlétka Tigst Assefová. Foto: TASR/AP

Autor TASR
,aktualizované 
Londýn 26. apríla (TASR) - Etiópska bežkyňa Tigst Assefová vyhrala v nedeľu Londýnsky maratón vo svetovom rekorde v pretekoch žien. Titul z vlaňajška obhájila časom 2:15:41 hodiny a pokorila tak svoj vlastný historický zápis. Informovala o tom agentúra AFP a britské médiá.

Strieborná medailistka z OH 2024 bojovala o výhru s Keňankami Hellenou Obiriovou a Joyciline Jepkosgeovou, ktoré nakoniec predstihla o 12, respektíve o 14 sekúnd. Dvadsaťdeväťročná Assefová má na veľkých maratónoch prvenstvo okrem Londýna aj v Berlíne (2022, 2023) a je úradujúca držiteľka striebra z majstrovstiev sveta.
