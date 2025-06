Assignon prestúpil z Rennes do VfB Stuttgart za 11 miliónov eur

Stuttgart 6. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Lorenzo Assignon prestúpil z Rennes do nemeckého VfB Stuttgart za 11 miliónov eur. Dvadsaťštyriročný pravý obranca podpísal zmluvu do júna 2029.



„Stuttgart je klub s veľkou tradíciou a fantastickými fanúšikmi. Sledoval som ich viackrát v televízii a páči sa mi ich herný štýl. Teším sa na výzvu, ktorá ma čaká. Chcem prispieť k budúcim úspechom VfB,“ vyjadril sa Assignon podľa agentúry AP.



Francúzsky obranca odohral v minulej sezóne 32 ligových stretnutí za Rennes. V prvej polovici ročníka hosťoval v anglickom Burnley. „Vďaka svojej technike a energii sa Lorenzo skvele hodí do nášho herného systému. V uplynulých rokoch preukázal svoje kvality v Ligue 1 aj v Premier League a získal cenné skúsenosti,“ povedal športový riaditeľ klubu Christian Gentner.