Aston Villa na pôde Manchestru City bez zraneného Watkinsa

Birmingham 2. apríla (TASR) - Futbalisti Aston Villy sa v stredajšom zápase Premier League na pôde Manchestru City musia zaobísť bez Ollieho Watkinsa. Anglický útočník utrpel v sobotňajšom zápase s Wolverhamptonom (2:0) zranenie zákolenného svalu.



Watkins sa zranil v prvom polčase, chcel pokračovať, no doktori mu odporučili neriskovať. Podľa trénera Unaia Emeryho je zranenie malé a 28-ročný hráč by mohol byť k dispozícii už v sobotu proti Brentfordu. Aston Ville patrí štvrté miesto v tabuľke s náskokom troch bodov na Tottenham, ktorý má zápas k dobru. Villans tak bojujú o prvú účasť v Lige majstrov od roku 1983.



V stredu im bude chýbať aj ofenzívny stredopoliar Jacob Ramsey, ktorý má problémy s chodidlom. V predošlom decembrovom ligovom zápase úradujúcich majstrov zdolali 1:0. "Je to náročný zápas, rešpektujeme ich. Hrať proti Manchestru City je veľmi náročné, hlavne u nich. Hráči Pepa Guardiolu patria k najlepším na svete, my sa však tešíme a sme motivovaní," citovala Emeryho agentúra DPA.