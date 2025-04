Aston Villa nechce odložiť zápas s Tottenhamom na požadovaný dátum

Londýn 28. apríla (TASR) - Anglický futbalový klub Aston Villa nesúhlasí s odložením zápasu Premier League s Tottenhamom Hotspur na požadovaný dátum ich súpera. Dôvodom je nahustený zápasový program.



Pôvodný termín zápasovej konfrontácie je naplánovaný na nedeľu 18. mája, avšak Tottenham požiadal o zmenu v prípade, že by postúpil do finále Európskej ligy a chcel by sa dôkladnejšie pripraviť na tento duel. S novým dátumom, štvrtok 15. mája, však Aston Villa nesúhlasí pre veľké množstvo zápasov v ich kalendári. K dohode musí prísť podľa agentúry DPA medzi všetkými stranami - tímami, vysielateľmi a miestnymi úradmi.