Aston Villa nevyužila možnosť dostať sa na čelo, Emery kritizoval VAR

Londýn 23. decembra (TASR) - Futbalisti Aston Villy nevyužili šancu dostať sa prvýkrát od augusta 2011 na čelo anglickej Premier League. Po piatkovom zápase 18. kola so Sheffieldom United boli napokon radi aj za remízu 1:1, bod ratoval v 8. minúte nadstavenia striedajúci Nicolo Zaniolo. Domáci kouč Unai Emery sa po dueli posťažoval na časté zásahy VAR. Videorozhodcov zvyčajne nekritizuje, no tentoraz to už bolo na neho "príliš veľa".



Aston Villa ukončila dlhú domácu víťaznú sériu. Vyhrala predchádzajúcich deväť domácich stretnutí vo všetkých súťažiach, pričom vo Villa Parku zvíťazila v Premier League v pätnástich dueloch v sérii od 4. marca. Proti Sheffieldu mohla viesť od 59. minúty, keď Leon Bailey dostal loptu do brány, ale rozhodca po konzultácii s videosystémom neuznal gól pre faul Jacoba Ramseyho. VAR takisto zamietol tri reklamácie hráčov birminghamského tímu, ktorí sa dožadovali pokutového kopu. "Som veľmi šťastný a hrdý na hráčov. Bolo veľmi náročné udržať našu víťaznú bilanciu. Súper bránil veľmi dobre," hodnotil zápas Emery, ktorému sa nepáčili časté zásahy VAR: "Čo sa týka VAR, vždy rozhodnutia akceptujem. No dnes si výnimočne myslím, že toho bolo už príliš veľa. V prvom polčase nebolo nutné dva či trikrát preskúmavať situácie. Ani pri góle nebol VAR potrebný. Zvyčajne taký gól všetci akceptujeme."



Villa v prvom polčase dominovala a súpera nepustila ani k jedinej strele, v druhej časti bola hra už vyrovnanejšia. V 87. minúte poslal hostí do vedenia Cameron Archer, ktorý sa presadil z päťky po prihrávke od Gustava Hamera. Archer prišiel do Sheffieldu pred sezónou práve z Villy. O deľbu bodov sa postaral v nadstavení hlavičkou Zaniolo, ktorý preskočil brankára hostí Wesleyho Foderinghama. Aston Villa sa mohla v prípade triumfu vyhupnúť na čelo súťaže prvýkrát od roku 2011, pričom v tejto fáze súťaže viedla ligu naposledy pred 25 rokmi. Po remíze však figuruje na druhom mieste, na konte má 39 bodov rovnako ako prvý Arsenal, no má horšie skóre a odohrala o zápas viac. "Sme sklamaní z výsledku, ale akceptujeme ho. Musíme sa koncentrovať na náš ďalší zápas proti Manchestru United, bude to úžasný duel," citovala Emeryho agentúra AFP.



Sheffield sa vďaka zisku bodu posunul v tabuľke z posledného 20. na 19. miesto. "Chceli sme tri body vzhľadom na priebeh stretnutia a spôsob, akým domáci dosiahli gól. No asi by sme boli nenásytní, pred zápasom sme boli nastavení tak, že bod berieme všetkými desiatimi. Čaká nás ešte kopec práce s hráčmi a tento výsledok nám dáva veľkú nádej," povedal tréner hostí Chris Wilder.