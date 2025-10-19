Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Aston Villa po obrate zvíťazila 2:1 na pôde Tottenhamu

Emiliano Buendia z Aston Villa (vpravo) a jeho spoluhráč Donyell Malen z Aston Villa sa objímajú na konci futbalového zápasu anglickej Premier League medzi Tottenham Hotspur a Aston Villa v Londýne v nedeľu 19. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Emeryho zverenci si tak v najvyššej anglickej súťaži pripísali tretie víťazstvo za sebou.

Autor TASR
Londýn 19. októbra (TASR) - Futbalisti Aston Villy zdolali 2:1 Tottenham Hotspur v nedeľňajšom stretnutí 8. kola Premier League. Domácich poslal už v 5. minúte do vedenia Bentancur, ale hostia otočili skóre po výstavnom góle Rogersa v 37. minúte a presnej strele spoza šestnástky v podaní Buendiu v 77. minúte. Emeryho zverenci si tak v najvyššej anglickej súťaži pripísali tretie víťazstvo za sebou a Tottenhamu ukončili sériu štyroch ligových duelov bez prehry.



Premier League - 8. kolo

Tottenham Hotspur - Aston Villa 1:2 (1:1)

Góly: 5. Bentancur - 37. Rogers, 77. Buendia
