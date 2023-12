Aston Villa podala sťažnosť pre správanie priaznivcov Legie

Birmingham 1. decembra (TASR) - Anglický futbalový klub Aston Villa podal sťažnosť Európskej futbalovej únii (UEFA) na správanie priaznivcov Legie Varšava pred štvrtkovým zápasom 5. kola Európskej konferenčnej ligy (EKL) v Birminghame (2:1). Usporiadatelia vo Villa Parku nevpustili na zápas poľských fanúšikov, ktorí následne hádzali po policajtoch rôzne predmety vrátane svetlíc, pričom zranili štyroch príslušníkov, dvoch policajných psov a dva kone.



Polícia následne potvrdila, že zatkla 46 fanúšikov Legie. "Toto šokujúce správanie nasledovalo po tom, ako predstavitelia klubu Legia Varšava počas celého dňa nespolupracovali s políciou West Midlands, klubom Aston Villa a predstaviteľmi UEFA. Na štandardnom predzápasovom stretnutí vo štvrtok ráno Legia odmietla potvrdiť, či bude akceptovať pridelenie vstupeniek na zápas. To je v príkrom rozpore s bežnými operačnými postupmi UEFA," uviedol účastník Premier League vo vyhlásení.



"Neporiadok, s ktorým sme sa stretli vo štvrtok večer, bol najvážnejší, aký sme kedy videli," uviedol asistent šéfa strážnikov Damian Barratt. Do Villa Parku prišlo 1000 poľských fanúšikov, no nedostali vstupenky na duel. "Konflikt bol vyvolaný nepochybne v dôsledku tohto problému s prideľovaním vstupeniek. Touto otázkou sa budú zaoberať futbalové orgány a najmä UEFA, z ich strany budem očakávať rázne rozhodnutia," dodal.