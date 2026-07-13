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Aston Villa sa zaujíma o Manzambiho z Freiburgu, ponúka 70 mil. libier
Manzambi zaujal na MS v USA, Kanade a Mexiku, kde strelil tri góly. Svojej krajine pomohol k postupu do štvrťfinále, v ňom Helvéti nestačili na obhajcu titulu Argentínu (1:3 pp).
Autor TASR
Stuttgart 13. júla (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu Aston Villa Birmingham má eminentný záujem o švajčiarskeho reprezentanta Johana Manzambiho z Freiburgu. Úradujúci šampión Európskej ligy je podľa magazínu Kicker a stanice Sky TV ochotné zaplatiť za 20-ročného ofenzívneho stredopoliara bundesligistovi 70 miliónov libier vrátane bonusov (v prepočte približne 82 miliónov eur).
Aston Villa by tak tromfla aj ponuku konkurenčného Newcastlu, ktorý podľa DPA ponúkal za Manzambiho 60 miliónov libier (70 mil. eur). Obe ponuky by v prípade úspešnej realizácie prestupu boli transferovým rekordom nemeckého klubu. Predstavitelia Freiburgu očakávajú, že sa rokovania pohnú v najbližších dňoch.
Manzambi zaujal na MS v USA, Kanade a Mexiku, kde strelil tri góly. Svojej krajine pomohol k postupu do štvrťfinále, v ňom Helvéti nestačili na obhajcu titulu Argentínu (1:3 pp).
Aston Villa by tak tromfla aj ponuku konkurenčného Newcastlu, ktorý podľa DPA ponúkal za Manzambiho 60 miliónov libier (70 mil. eur). Obe ponuky by v prípade úspešnej realizácie prestupu boli transferovým rekordom nemeckého klubu. Predstavitelia Freiburgu očakávajú, že sa rokovania pohnú v najbližších dňoch.
Manzambi zaujal na MS v USA, Kanade a Mexiku, kde strelil tri góly. Svojej krajine pomohol k postupu do štvrťfinále, v ňom Helvéti nestačili na obhajcu titulu Argentínu (1:3 pp).