Aston Villa si s Bayernom zopakuje finále z roku 1982

2. kolo ligovej fázy LM



streda 2. októbra:



18.45 Šachtar Doneck - Atalanta Bergamo



18.45 FC Girona - Feyenoord Rotterdam



21.00 Aston Villa - Bayern Mníchov



21.00 Dinamo Záhreb - AS Monaco



21.00 FC Liverpool - FC Bologna



21.00 OSC Lille - Real Madrid



21.00 RB Lipsko - Juventus Turín



21.00 Sturm Graz - FC Bruggy



21.00 Benfica Lisabon - Atletico Madrid





Tabuľka:



1. Bayern Mníchov 1 1 0 0 9:2 3



2. Celtic Glasgow 1 1 0 0 5:1 3



3. Bayer Leverkusen 1 1 0 0 4:0 3



4. Aston Villa 1 1 0 0 3:0 3



5. Borussia Dortmund 1 1 0 0 3:0 3



6. Sparta Praha 1 1 0 0 3:0 3



7. FC Liverpool 1 1 0 0 3:1 3



8. Juventus Turín 1 1 0 0 3:1 3



9. Real Madrid 1 1 0 0 3:1 3



10. Sporting Lisabon 1 1 0 0 2:0 3



11. Benfica Lisabon 1 1 0 0 2:1 3



12. AS Monaco 1 1 0 0 2:1 3



13. Stade Brest 1 1 0 0 2:1 3



14. Atletico Madrid 1 1 0 0 2:1 3



15. Paríž Saint-Germain 1 1 0 0 1:0 3



16. Arsenal 1 0 1 0 0:0 1



17. Manchester City 1 0 1 0 0:0 1



18. Bologna FC 1 0 1 0 0:0 1



19. Inter Miláno 1 0 1 0 0:0 1



20. Atalanta Bergamo 1 0 1 0 0:0 1



21. Šachtar Doneck 1 0 1 0 0:0 1



22. Sturm Graz 1 0 0 1 1:2 0



23. FC Barcelona 1 0 0 1 1:2 0



24. RB Lipsko 1 0 0 1 1:2 0



25. CZ Belehrad 1 0 0 1 1:2 0



26. Girona 1 0 0 1 0:1 0



27. PSV Eindhoven 1 0 0 1 1:3 0



28. VfB Stuttgart 1 0 0 1 1:3 0



29. AC Miláno 1 0 0 1 1:3 0



30. LOSC Lille 1 0 0 1 0:2 0



31. RB Salzburg 1 0 0 1 0:3 0



32. FC Bruggy 1 0 0 1 0:3 0



33. Young Boys Bern 1 0 0 1 0:3 0



34. SLOVAN BRATISLAVA 1 0 0 1 1:5 0



35. Feyenoord Rotterdam 1 0 0 1 0:4 0



36. Dinamo Záhreb 1 0 0 1 2:9 0

Bratislava 1. októbra (TASR) - Pozornosť futbalového sveta sa bude v stredajšom programe Ligy majstrov upierať na reprízu finále z roku 1982 medzi hráčmi Bayernu Mníchov a Aston Villy. Bavori do súťaže vstúpili rekordným víťazstvom 9:2 nad Dinamom Záhreb a v základnej fáze su nezdolaní od septembra 2017. Zmeniť sa to pokúsi anglický tím, ktorý ich vyzve v domácom Villa Parku o 21.00 h.Aston Villa sa do najprestížnejšej európskej súťaže vrátila po štyroch desaťročiach triumfom 3:0 nad švajčiarskym Young Boys Bern. V 2. kole si zopakuje finále zo sezóny 1981/1982, v ktorom Bayern senzačne zdolala 1:0. "," uviedol pred stretnutím tréner Unai Emery. Bayern je vďaka skóre lídrom tabuľky, no oba tímy vo svojich ligových zápasoch tento víkend remizovali. Účasť v drese nemeckého tímu navyše nemá istú anglický kanonier Harry Kane, ktorý proti Dinamu strelil štyri góly.Hráči Liverpoolu si opäť zmerajú sily s talianskym klubom, po víťazstve 3:1 nad AC Miláno sa doma predstavia proti Bologni. "," uviedol kapitán tímu Virgil van Dijk pre portál uefa.com. V stredu budú hrať ďalšie dva talianske tímy, v Gelsenkirchene sa s "domácim" Šachtarom stretne úradujúci majster Európskej ligy Atalanta Bergamo a Juventus Turín čaká neľahký duel na pôde RB Lipsko.V španielskej Girone sa predstaví Feyenoord so slovenským obrancom Dávidom Hanckom. Holandský tím ťahá v Lige majstrov štvorzápasovú sériu prehier, v 1. kole podľahol nemeckému Bayeru Leverkusen vysoko 0:4. Brankár Timon Wellenreuther sa však snažil hľadať pozitíva: "."Medzi zaujímavejšie stretnutia bude patriť súboj Benficy Lisabon s Atleticom Madrid. Naposledy proti sebe stáli v skupinovej fáze LM v sezóne 2015/2016, oba tímy si vtedy pripísali po jednom víťazstve 2:1. S rovnakým skóre vstúpili aj do tohtoročnej edície, portugalský tím si v úvode poradil Crvenou Zvezdou a španielsky klub zdolal Lipsko. Pre úradujúceho majstra Real Madrid by mal byť rutinnou záležitosťou duel na pôde francúzskeho Lille. S dobrými pocitmi vstúpia do zápasu s Dinamom hráči AS Monaco, ktorí v úvode zvíťazili nad Barcelonou 2:1. O prvé body budú vo vzájomnom stretnutí hrať Sturm Graz a Bruggy.