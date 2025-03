Aston Villa si z Brúgg odniesla triumf 3:1

prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov:



FC Bruggy - Aston Villa 1:3 (1:1)



Góly: 12. de Cuyper - 3. Bailey, 82. Mechele (vl.), 88. Asensio (z 11 m)

Bratislava 4. marca (TASR) - Futbalisti Aston Villy zvíťazili v utorkovom otváracom zápase osemfinále Ligy majstrov na ihrisku FC Bruggy 3:1 a vytvorili si dobrú pozíciu pred odvetou. Tá je na programe o týždeň v stredu v Birminghame.Duel na štadióne Jana Breydela mal v úvode veľmi rýchly spád. Youri Tielemans zahral v 3. minúte priamy kop zo stredu poľa až do šestnástky, Tyrone Mings poslal hlavičku na šestnástku a Leon Baily halfvolejom otvoril skóre. Hosťom však vedenie vydržalo len osem minút. Christos Tziolis dostal dlhý pas na ľavej strane, potiahol loptu do šestnástky a prihral do druhej vlny Maximovi de Cuyperovi, ktorého prízemná strela skončila pri vzdialenejšej žrdi - 1:1. Po rýchlom úvode tempo hry upadlo a chýbali šance. To sa zmenilo až po vyše hodine, keď krátko po sebe mohli rozhodnúť oba tímy. Matty Cash však netrafil poloodkrytú bránu domácich, dobrú hlavičku Hansa Vanakena usmernil Mingsov teč tesne vedľa a Tzolis sám pred brankárom zlyhal. Z triumfu sa nakoniec tešila Villa, keďže domáci jej ho v závere "darovali". V 82. minúte si zrazil center do vlastnej brány Brandon Mechele a po zbytočnom faule Tzolisa premenil penaltu Marco Asensio.