Aston Villa vo štvrťfinále Ligového pohára zdolala FC Liverpool

Štvrťfinále Ligového pohára:



Aston Villa - FC Liverpool 5:0 (4:0)



Góly: 37. a 45. Kodjia, 14. Hourihane, 17. Boyes (vlastný), 90+2. Wesley

Birmingham 18. decembra (TASR) - Futbalisti Aston Villy postúpili do semifinále anglického Ligového pohára, keď v utorok vo štvrťfinále deklasovali FC Liverpool 5:0. "The Reds" ale nastúpili s juniorským tímom, keďže momentálne účinkujú na MS klubov FIFA v Katare. Vo Villa Parku rozhodli domáci duel štyrmi gólmi už v prvom polčase, skóre v nadstavenom čase spečatil bývalý brazílsky útočník AS Trenčín Wesley.