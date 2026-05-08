Aston Villa vyradila Nottingham, do finále postúpil aj Freiburg
Bratislava 8. mája (TASR) - Futbalisti Aston Villy si po 44 rokoch opäť zahrajú finále prestížnej kontinentálnej súťaže. Vo štvrtkovej odvete semifinále Európskej ligy zdolali doma Nottingham Forest suverénne 4:0 a otočili skóre dvojzápasu po prehre 0:1 v prvom dueli. Na štadióne Besiktasu v Istanbule budú 20. mája bojovať o trofej proti SC Freiburg, nemecký tím zmazal so Sportingom Braga manko 0:1 spred týždňa a postúpil po výsledku 3:1.
Aston Villa nezískala významnejšiu trofej od triumfu v domácom Ligovom pohári 1996 a jej posledný úspech na kontinente sa datuje až do roku 1982, keď vo finále Európskeho pohára majstrov zdolala Bayern Mníchov. Do domácej odvety v Birminghame si zverenci Unaia Emeryho niesli tesné manko a od úvodu bola zreteľná ich snaha zmazať ho. V 12. minúte hlavičkoval po rohu nebezpečne Pau Torres, diváci vo Villa Parku sa však dočkali až desať minút pred prestávkou - Emiliano Buendia po parádnom slalome z ľavej strany ponúkol ako na podnose gól Olliemu Watkinsovi - 1:0. V 57. minúte sa o postupový gól postaral Buendia z penalty po predchádzajúcom faule Nikolu Milenkoviča v šestnástke domácich. O chvíľu mohlo byť aj 3:0, no zásah Watkinsa pre ofsajd neplatil. Presadil sa až kapitán John McGinn a to hneď dvakrát a spečatil tak triumf domácich na 4:0. Nottingham triumfoval v rokoch 1979 a 1980 v Európskom pohári majstrov, na ďalšie veľké finále si však musí počkať.
Braga mala príležitosť dostať sa do finále Európskej ligy po pätnástich rokoch, v sezóne 2010/2011 neuspela v súboji o túto trofej s FC Porto (0:1). V prvom zápase s Freiburgom bola lepšia a zaslúžene vyhrala 2:1, v odvete však sa jej plány začali rúcať už v úvode. Hosťujúci Mario Dorgeles totiž v samostatnom úniku zozadu fauloval Jana-Niklasa Besteho a už v 7. minúte inkasoval priamu červenú kartu. Bundesligista potom zmazal manko v 19. minúte, keď obranca Lukas Kübler „vtrhol“ do šestnástky a po šťastnom odraze a aj s pomocou žrde poslal svoj tím do vedenia. V 41. minúte už bol na papieri postupujúcim Freiburg, keď výstavnou strelou spoza šestnástky upravil na 2:0 Johan Manzambi. Braga mohla udrieť na konci polčasu, no Victor Gomez trafil iba žrď. Premiérový postup Freiburgu do finále európskej súťaže poistil v 72. minúte hlavou po štandardke svojím druhým gólom v zápase Kübler. Hostia ešte zdramatizovali koncovku zásluhou Paua Victora v 79. minúte, no viac už nedokázali.
odvety semifinále Európskej ligy UEFA 2025/2026:
Aston Villa FC – Nottingham Forest 4:0 (1:0)
Góly: 36. Watkins, 57. Buendia (z 11 m), 77. a 80. McGinn. Rozhodovali: Nyberg – Beigi, Söderkvist (všetci Švéd.), ŽK: Morato, Cunha (obaja Nottingham)
Aston Villa: Martinez – Lindelöf (74. Bogarde), Konsa, Torres (90. Luiz) – Cash, McGinn (90. Bailey), Buendia (86. Sancho), Tielemans, Digne – Watkins, Rogers (90. Mings)
Nottingham: Ortega – Cunha (88. Murillo), Milenkovič, Morato (71. Bakwa), Williams – Hutchinson (88. Sinclair), Dominguez, Anderson, McAtee (46. Yates) – Jesus – Wood (71. Lucca)
/prvý zápas: 0:1, postúpila Aston Villa/
SC Freiburg – Sporting Braga 3:1 (2:0)
Góly: 19. a 72. Kübler, 41. Manzambi - 79. Victor. Rozhodovali: Massa – Meli, Alassio (všetci Tal.), ŽK: Victor, Gorby, Tiknaz, Martinez, ČK: 7. Dorgeles (všetci Braga)
Freiburg: Atubolu – Kübler (80. Makengo), Ginter, Lienhart, Treu – Eggestein, Höfler – Beste (81. Ogbus), Manzambi, Grifo (90.+1 Höler) – Matanovič
Braga: Horníček – Gomez, Carvalho (65. Moscardo), Oliveira, Lagerbielke – Moutinho, Tiknaz (76. Martinez), Gorby – Dorgeles, Zalazar (65. Navarro), Victor
/prvý zápas 1:2, postúpil Freiburg/
