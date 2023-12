Aston Villa zdolala City a je tretia, Manchester Utd porazil Chelsea

15. kolo Premier League:



Manchester United - Chelsea FC 2:1 (1:1)



Góly: 19. a 69. McTominay - 45. Palmer







Aston Villa FC - Manchester City 1:0 (0:0)



Gól: 74. Bailey







Crystal Palace - AFC Bournemouth 0:2 (0:1)



Góly: 25. Senesi, 90.+1 Moore







Sheffield United - Liverpool FC 0:2 (0:1)



Góly: 37. van Dijk, 90.+4 Szoboszlai







Fulham FC - Nottingham Forest 5:0 (2:0)



Góly: 30. a 74. Iwobi, 34. a 54. Jimenez, 86. Cairney







Brighton & Hove Albion - Brentford FC 2:1 (1:1)



Góly: 31. Gross, 52. Hinshelwood - 27. Mbeumo (z 11m)

Londýn 7. decembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City prehrali v stredajšom zápase 15. kola Premier League na ihrisku Aston Villy 0:1 a tretie miesto v tabuľke prepustili svojmu súperovi. Druhý manchesterský klub United zvíťazil v šlágri na Old Trafford nad londýnskou Chelsea 2:1.Úradujúci majstri zo City prišli do Birminghamu s bilanciou troch remíz z uplynulých troch ligových zápasov. Domáci Villans sa chceli proti mimo formy hrajúcemu súperovi vytiahnuť a potvrdiť vlastné kvalitné výsledky, ktoré ich dostali na 4. priečku tabuľky. Darilo sa im to od úvodu a vypracovali niekoľko dobrých šancí na skórovanie už v prvom polčas, no nepremenili ich. Na druhej strane však dovolil súperom iba dve strely za prvý polčas. Villa v druhom dejstve ešte pridala a jej zaslúžený triumf zariadil v 74. minúte Leon Bailey, pre ktorého to bol piaty gól v sezóne. City malo počas celého stretnutia len dve strely, obe smerovali na bránku a obe zneškodnil Emiliano Martinez. Aston Villa, ktorá natiahla domácu víťaznú sériu v lige už na 14 zápasov, má na konte 32 bodov a patrí jej tretia priečka. Na prvý Arsenal stráca štyri, na druhý Liverpool dva body, City má o ďalšie dva menej.V šlágri na Old Trafforde to bol v úvode koncert nevyužitých šancí United, okrem troch tutoviek zahodil v deviatej minúte penaltu Bruno Fernandes. Domáci sa dočkali o desať neskôr, keď sa presadil Scott McTominay, no tesne pred prestávkou vyrovnal Cole Plamer. V druhom polčase pokračoval nápor Manchestru, ktorý však sprevádzalo veľa nepresností v koncovke. Domáci fanúšikovia sa ale druhého gólu dočkali, o dôležitom triumfe rozhodol v 69. minúte hlavou opäť hrdina stretnutia McTominay. "Červení diabli" tak poskočili na 6. miesto tabuľky, na vedúci Arsenal strácajú deväť bodov. Chelsea zostala na desiatej priečke.Liverpool zvíťazil na ihrisku Sheffieldu United 2:0 a udržal sa na druhom mieste tabuľky. O jeho triumfe rozhodol v 37. minúte kapitán Virgil van Dijk, v nadstavenom čase pridal druhý gól Dominik Szoboszlai.Hráči Fulhamu rozstrieľali Nottingham vysoko 5:0, po dva góly dali Alex Iwobi a Raul Jimenez. Domáci sa vďaka triumfu posunuli na 12. miesto tabuľky. Na ich lavičke presedel duel slovenský brankár Marek Rodák. Brighton vyhral nad Brentfordom 2:1, v 52. minúte o tom rozhodol svojím prvý gólom v Premier League osemnásťročný Jack Hinshelwood.