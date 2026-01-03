Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 3. január 2026
< sekcia Šport

Aston Villa zdolala doma Nottingham 3:1

.
Snímka zo zápasu Aston Villa - Nottingham Forest. Foto: TASR/AP

„Citizens“ však majú k dobru nedeľný súboj proti Chelsea.

Autor TASR
Londýn 3. januára (TASR) - Futbalisti Aston Villy zvíťazili v domácom dueli 20. kola anglickej Premier League nad Nottinghamom Forest 3:1. Skóre stretnutia otvoril svojím štvrtým gólom v uplynulých troch zápasoch Ollie Watkins. Dva presné zásahy pridal stredopoliar John McGinn, za hostí sa presadil Morgan Gibbs-White. Zverenci Unaia Emeryho sa posunuli na priebežné druhé miesto o bod pred Manchester City. „Citizens“ však majú k dobru nedeľný súboj proti Chelsea.



Premier League - 20. kolo:

Aston Villa - Nottingham Forest 3:1 (1:0)

Góly: 49. a 73. McGinn, 45+1. Watkins - 61. Gibbs-White
.

Neprehliadnite

Trump: Maduro bol spolu s manželkou zajatý a odvedený z Venezuely

Venezuela žiada mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN

EÚ vyzýva na zdržanlivosť a dodržiavanie medzinárodného práva

KOMENTÁR S. VERTANOVEJ: (Ne)znalostná spoločnosť?