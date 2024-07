Aston Villa zdolala Trnavu, na tribúny pritiahla 16.094 divákov

príprava:



Spartak Trnava - Aston Villa 0:3 (0:1)



Góly: 38. Bailey, 57. Rogers, 89. Archer

Trnava 20. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava prehrali v sobotňajšom prípravnom zápase s Aston Villou 0:3. O góly účastníka Premier League sa na Štadióne Antona Malatinského postarali v prvom polčase Leon Bailey a v druhom Morgan Rogers a Charlie Archer.Na štvrtý tím uplynulej sezóny najvyššej anglickej súťaže sa prišlo pozrieť až 16.094 divákov. Aston Villa potvrdila papierové predpoklady a zvíťazila 3:0. Hostia otvorili skóre v 38. minúte, keď z hranice šestnástky trafil do siete krásnou obaľovačkou Bailey. Angličania cez polčas kompletne vymenili zostavu, Trnavčania sa k podobnému kroku uchýlili po hodine hry. To už prehrávali dvojgólovým rozdielom, keď Rodgers dorazil loptu do siete po strele Younga. V závere zápasu predviedol birminghamský klub kolmú akciu, Rodgers posunul loptu na Archera a jeho delovka s prispením teču Ujlakyho skončila v trnavskej sieti.Pre Spartak išlo o generálku na Niké ligu, ešte predtým ho však čaká vo štvrtok úvodný duel druhého predkola Konferenčnej ligy na pôde FK Sarajevo.