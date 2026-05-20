Aston Villa zdolala v istanbulskom finále Freiburg 3:0
Istanbul 20. mája (TASR) - Futbalisti Aston Villy sa stali prvýkrát víťazmi Európskej ligy UEFA. V stredajšom finále zdolali v Istanbule SC Freiburg 3:0. O triumfe birminghamského tímu rozhodli v závere prvého polčasu Youri Tielemans a Emiliano Buendía, v druhom dejstve sa presadil Morgan Rogers. Pre Aston Villu je to prvá cenná trofej od roku 1996, keď získala anglický Ligový pohár.
Na európskej scéne uspela naposledy v roku 1982 vo finále EPM (terajšej Ligy majstrov) po víťazstve nad Bayernom Mníchov a následne získala aj kontinentálny Superpohár. Španielsky tréner Unai Emery si upevnil pozíciu najúspešnejšieho kormidelníka v Európskej lige. V druhej najprestížnejšej európskej súťaži triumfoval už piatykrát. Predtým ju vyhral trikrát s FC Sevilla (2013/14, 2014/15, 2015/16) a raz s Villarrealom (2020/21). Pre Freiburg bol už postup do finále najlepším výsledkom v klubovej histórii.
Finálový duel na štadióne Besiktasu mal svižný úvod. Už v 1. minúte sa dostal ku zakončeniu Igor Matanovič, hlavičke útočníka Freiburgu však chýbala presnosť. Na druhej strane musel po strele Rogersa zasahovať Noah Atubolu. V 18. minúte sa Freiburg mohol ujať vedenia, strela Nicolasa Höflera po priamom kope však o niekoľko centimetrov minula pravú žrď. V ofenzíve Aston Villy dlho chýbal moment prekvapenia, obrana bundesligistu si dávala dobrý pozor na kanoniera Ollieho Watkinsa. V 42. minúte sa však po rohu a nacvičenom signále dostal k lopte Belgičan Tielemans a prudkou strelou k ľavej žrdi prepálil Atubolua - 1:0. Aston Villa bola pri chuti a v závere nadstaveného času zvýšila náskok po strele Argentínčana Buendiu z hranice šestnástky.
Do druhého polčasu nastúpil Freiburg s cieľom streliť čo najrýchlejšie kontaktný gól. Jeho hráči mali loptu pod kontrolou, ale kombinovali ďaleko od súperovej bránky a neohrozili Emiliana Martineza. V 58. minúte zasadil Freiburgu tretí gólový úder Rogers, ktorý zúročil prihrávku Buendíu. Ďalší presný zásah mohol pridať striedajúci Amadou Onana, po jeho pokuse zazvonila žrď. Aston Villa aj pred zrakom svojho veľkého fanúšika Princa Williama už Freiburg k ničomu nepustila a ukončila 30-ročné čakanie na trofej.
finále Európskej ligy 25/26
Aston Villa - SC Freiburg 3:0 (2:0)
Góly: 42. Tielemans, 45+3. Buendia, 58. Rogers. Rozhodovali: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetco Fr.), ŽK: Buendía, Cash, McGinn - Treu
zostavy:
Aston Villa: Martinez - Cash, Torres (88. Mings), Konsa, Digne (81. Maatsen) - Lindelof (66. Onana), Tielemans (88. Luiz) - McGinn, Rogers, Buendia (81. Sancho) - Watkins
Freiburg: Atubolu - Kubler (73. Makengo), Ginter, Lienhart (61. Rosenfelder), Treu - Eggestein, Höfler (61. Holer) - Beste (86. Günter), Manzambi, Grifo (73. Scherhant) - Matanovič
