Aston Villa získal stredopoliara Onanu z Evertonu

Londýn 22. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Aston Villa získal Amadoua Onanu z Evertonu za približne 50 miliónov libier. Belgický stredopoliar sa dohodol na päťročnom kontrakte a v tíme by mal nahradiť Douglasa Luiza, ktorý odišiel do Juventusu.



Dvadsaťdvaročný Onana prišiel do Evertonu v lete 2022 z Lille a za liverpoolsky klub odohral 72 zápasov, strelil štyri góly a pridal tri asistencie. Za Belgicko odohral všetky štyri stretnutia na nedávnom EURO, kde jeho krajina vypadla v osemfinále po prehre s Francúzskom (0:1) po vlastnom góle Jana Vertonghena.



Tréner Unai Emery priviedol pred Onanom počas letného prestupového obdobia Rossa Barkleyho z Lutonu, Samuela Ilinga-Juniora a Enza Barrenecheu z Juventus, Camerona Archera zo Sheffieldu United, Iana Maatsena z Chelsea, Jadena Philogenea z Hullu a Lewisa Dobbina z Evertonu. Informovala agentúra AFP.