Aston Villa získala Ilinga-Juniora a Barrenecheu z Juventusu

Birmingham 1. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Aston Villa Birmingham posilnili útočník Samuel Iling-Junior a stredopoliar Enzo Barrenechea. Obaja prichádzajú do klubu Premier League z Juventusu Turín. Informovala o tom agentúra Reuters.



Iling-Junior je produkt akadémie FC Chelsea a Juventus opúšťa po štvorročnom pôsobení. Dvadsaťročný Angličan triumfoval s Juventusom v minulej sezóne v Talianskom pohári. V reprezentácii odohral päť zápasov v kategórii do 21 rokov.



Argentínčan Barrenechea začal svoju kariéru v Newell's Old Boys a potom prestúpil do švajčiarskeho Sionu. Za Juventus nastúpil len v piatich stretnutiach v sezóne 2022/23, v minulom ročník bol na hosťovaní vo Frosinone v Serii A. Villa ani Juventus neuviedli finančné podrobnosti dohody.