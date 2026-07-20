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Aston Villa získala reprezentanta Brazílie Gomesa
Vedenie klubu reaguje na avizovaný odchod reprezentanta Anglicka Morgana Rogersa do Chelsea.
Autor TASR
Londýn 20. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Joao Gomes sa stal novou posilou anglickej Aston Villy. K účastníkovi Premier League prichádza 25-ročný reprezentačný stredopoliar z konkurenčného Wolverhamptonu Wanderers za takmer 45 miliónov eur.
Vedenie klubu reaguje na avizovaný odchod reprezentanta Anglicka Morgana Rogersa do Chelsea. Po absolvovaní zdravotnej prehliadky by sa 23-ročný záložník mal stať historicky najdrahšou posilou klubu. Gomes bol súčasťou Wolverhamptonu od januára 2023, okrem toho si na svoje konto zapísal desať reprezentačných štartov za Brazíliu.
Aktuálny víťaz Európskej ligy získal v letnom prestupovom období už druhú významnú posilu, pred pár dňami skompletizoval angažovanie reprezentanta Švajčiarska Johana Manzambiho. Informovala agentúra AFP.
Vedenie klubu reaguje na avizovaný odchod reprezentanta Anglicka Morgana Rogersa do Chelsea. Po absolvovaní zdravotnej prehliadky by sa 23-ročný záložník mal stať historicky najdrahšou posilou klubu. Gomes bol súčasťou Wolverhamptonu od januára 2023, okrem toho si na svoje konto zapísal desať reprezentačných štartov za Brazíliu.
Aktuálny víťaz Európskej ligy získal v letnom prestupovom období už druhú významnú posilu, pred pár dňami skompletizoval angažovanie reprezentanta Švajčiarska Johana Manzambiho. Informovala agentúra AFP.