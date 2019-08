Aston Villa získala skúseného brankára Heatona

Tridsaťtriročný anglický reprezentant prichádza do birminghamskeho klubu z Burnley.

Birmingham 1. augusta (TASR) - Účastník najvyššej anglickej futbalovej súťaže Aston Villa získal do svojich radov brankára Toma Heatona. Tridsaťtriročný anglický reprezentant prichádza do birminghamskeho klubu z Burnley. Výšku odstupného nezverejnili, no médiá spomínajú čiastku 8 miliónov libier.



Heaton je už jedenástou posilou nováčika nadchádzajúcej sezóny Premier League. "Pre Burnley odviedol v uplynulých rokoch fantastickú robotu. Jeho poznatky a skúsenosti z Premier League budú pre náš hlavným prínosom," zverejnil na webovej stránke Aston Villy tréner Dean Smith.