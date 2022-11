Atak na Slafkovského pomstili spoluhráči, Fehérvárymu znížili trest

New York 2. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský čelil v závere zápasu na ľade Minnesoty Wild zákroku útočníka Marca Rossiho, po ktorom odišiel s bolestivou grimasou na striedačku. Spoluhráči ho okamžite pomstili a z následnej šarvátky vyplynuli tri väčšie tresty. Jedným z aktérov ostrého zákroku bol v nočnom zápase NHL aj obranca Washingtonu Martin Fehérváry, ktorý atakoval útočníka Reillyho Smitha z Vegas a napriek pôvodne avizovanému vyššiemu trestu dostal po prezretí videa len dve minúty.



Fehérváry narazil Smitha na zadný mantinel a vyzeralo to, že súper nebude pokračovať v zápase. Napokon sa však doň vrátil. Fehérváry nastúpil už tradične v druhom obrannom páre s Nickom Jensenom a s časom 22:14 min bol druhý najvyťaženejší hráč Capitals.



O desať minút menej odohral Juraj Slafkovský, ktorého Montreal nastúpil na tretí zo štyroch zápasov počas tripu na súperových klziskách. Po dvoch víťazstvách Canadiens podľahli Wild 1:4. Slafkovský odohral 12:26 a od 5. minúty si odsedel menší trest za podrazenie. Dostal príležitosť aj v presilovkách, v ktorých odohral takmer minútu. Nastúpil na pravom krídle štvrtého útoku s Remom Pitlickom a Jakeom Evansom. V závere zápasu odohral puk v strednom pásme a mieril na striedačku, keď ho atakoval o 15 cm nižší Rossi. Slafkovský stratil stabilitu a po náraze do mantinelu sa pomaly dvíhal z ľadu, no na striedačku odišiel po svojich. Nasledovala potýčka viacerých hráčov.



Vo štvrtej útočnej formácii nastúpil aj stredný útočník Calgary Flames Adam Ružička, pre ktorého to bol tohtosezónny debut. Dočkal sa ho v 8. zápase Flames v sezóne, v ktorom premiérovo podľahli Seattlu. Ružička odohral najmenej minút zo všetkých korčuliarov - 5:33. Vo svojom 32. zápase v NHL si nevylepšil kanadské bodovanie a na svojom konte má 11 bodov (5+6). Do štatistík si pripísal jeden mínusový bod, jednu strelu, jeden hit a 60-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach.



V zápasoch v noci na stredu bolo v akcii až päť slovenských hokejistov, pričom na striedačke bol v pozícii náhradníka pripravený aj brankár New Yorku Rangers Jaroslav Halák. Okrem Slafkovského, Fehérváryho a Ružičku nastúpili aj obranca Erik Černák a útočník Tomáš Tatar. Černák odohral v prvej obrannej dvojici Tampy Bay vyše 18 minút. Jeho defenzívnym kolegom však nebol Švéd Victor Hedman, ale Ian Cole, ktorý sa posunul z tretej formácie. Hedmana vyradilo zranenie v hornej časti tela, ktoré utrpel v predošlom zápase proti San Jose. Černák sa proti Ottawe prezentoval piatimi hitmi a jedným mínusovým bodom. "Blesky" zvíťazili v treťom stretnutí po sebe.



Hráči New Jersey odštartovali trojzápasovú sériu na klziskách kanadských tímov víťazstvom vo Vancouveri 5:2. Tomáš Tatar k nemu prispel asistenciou, ktorú si pripísal po tom, čo sa od jeho korčule odrazil puk k Jackovi Hughesovi, ktorý ho z vlastného pásma poslal do prázdnej bránky Canucks.



Útočník Pavol Regenda, ktorý nastúpil za Anaheim v úvodných piatich sezónach, absolvuje v noci na štvrtok svoj debut v AHL na ľade Bakersfield Condors. "Káčeri" ho poslali do farmárskeho tímu San Diego Gulls po tom, čo bol v troch zápasoch v pozícii zdravého náhradníka. Predtým nazbieral dva body za asistencie.