< sekcia Šport
Atalanta Bergamo zdolala v 13. kole Serie A Fiorentinu
Hráči US Lecce zdolali FC Turín 2:1.
Autor TASR
Rím 30. novembra (TASR) - Futbalisti Interu Miláno zvíťazili v 13. kole talianskej Serie A na pôde Pisy 2:0. O ich triumfe nad nováčikom súťaže rozhodol dvoma gólmi argentínsky kanonier Lautaro Martinez. Hráči US Lecce zdolali FC Turín 2:1. Atalanta Bergamo si poradila s Fiorentinou 2:0.
Serie A - 13. kolo:
Atalanta Bergamo - ACF Fiorentina 2:0 (1:0)
Góly: 41. Kossounou, 51. Lookman
Pisa - Inter Miláno 0:2 (0:0)
Góly: 69. a 83. Martinez _
US Lecce - FC Turín 2:1 (2:0)
Góly: 21. Coulibaly, 22. Banda – 57. Adams
Atalanta Bergamo - ACF Fiorentina 2:0 (1:0)
Góly: 41. Kossounou, 51. Lookman
Pisa - Inter Miláno 0:2 (0:0)
Góly: 69. a 83. Martinez _
US Lecce - FC Turín 2:1 (2:0)
Góly: 21. Coulibaly, 22. Banda – 57. Adams