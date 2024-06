Atalanta Bergamo zvíťazilo nad ACF Fiorentina

Serie A - dohrávka 29. kola:



Atalanta Bergamo - ACF Fiorentina 2:3 (2:3)



Góly: 12. Lookman, 32. Scalvini - 6. a 45.+1 Belotti, 19. Gonzales

Bergamo 2. júna (TASR) - Futbalisti Fiorentiny zvíťazili v dohrávke 29. kola talianskej Serie A na pôde Atalanty Bergamo 3:2. Všetkých päť gólov padlo v úvodnom polčase, dvakrát sa za hostí presadil taliansky útočník Andrea Belotti. "Fialky" obsadili so 60 bodmi konečnú ôsmu priečku a predstavia sa v play off Európskej konferenčnej ligy. Atalanta už mala so ziskom 69 bodov isté minimálne štvrté miesto a účasť v Lige majstrov, v prípade triumfu sa mohla dostať na tretiu priečku pred Juventus. Pod vedením Gian Piera Gasperiniho zaostala o jednu priečku za najlepším umiestnením v histórii, ktoré dosiahla v sezóne 2018/19.