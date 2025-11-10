< sekcia Šport
Atalanta po domácej prehre so Sassuolom prepustila trénera Juriča
Pod Juričom vyhral tím iba dvakrát za 11 kôl a má bilanciu 2-7-2.
Autor TASR
Bergamo 10. novembra (TASR) - Chorvát Ivan Jurič už nie je trénerom futbalistov Atalanty Bergamo. Vedenie klubu ho v pondelok prepustilo po sedemzápasovej sérii bez víťazstva v talianskej Serii A. Atalanta po nej klesla na 13. priečku tabuľky.
Klub z Bergama v nedeľu prehral na domácej pôde so Sassuolom 0:3. Pod Juričom vyhral tím iba dvakrát za 11 kôl a má bilanciu 2-7-2. Na lavičku Atalanty prišiel 50-ročný niekdajší stredopoliar iba v júni tohto roka, predtým pôsobil v FC Janov, Hellase Verona, FC Turín, AS Rím i v Southamptone. V klube v lete vystriedal Giana Piera Gasperiniho, ktorý odišiel do rímskeho AS.
