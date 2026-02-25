< sekcia Šport
Atalanta postúpila do osemfinále po obrate proti Dortmundu
Atalanta vstúpila do zápasu s cieľom čo najskôr zmazať dvojgólové manko z úvodného duelu.
Autor TASR,aktualizované
Bergamo 25. februára (TASR) - Futbalisti Atalanty Bergamo sa prebojovali do osemfinále Ligy majstrov. V stredajšej odvete play off o postup do elitnej šestnástky zvíťazili nad Borussiou Dortmund 4:1 a otočili tak skóre z dvojzápasu, ktorý začali prehrou 0:2 na pôde súpera. Rozhodujúci štvrtý gól strelil z penalty v nadstavenom čase Lazar Samardžič.
Liga majstrov - odvety play off o postup do osemfinále:
Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund 4:1 (2:0)
Góly: 5. Scamacca, 45. Zappacosta, 57. Pašalič, 90.+8 Samardžič (11 m) - 75. Adeyemi, ČK: 90.+7 Schlotterbeck (mimo ihriska), 90.+7 Bensebaini (obaja Dortmund) po 2. ŽK
/prvý zápas: 0:2, postúpila Atalanta/
