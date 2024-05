Atalanta zdolala Marseille 3:0, Leverkusen postúpil cez AS Rím

Atalanta Bergamo - Olympique Marseille 3:0 (1:0)



Góly: 30. Lookman, 52. Ruggeri, 90.+5. Toure. ŽK: Ederson, De Roon (obaja Atalanta). Rozhodovali: Manzano - Barbero, Nevado (všetci Šp.)



Atalanta: Musso – De Roon, Hien, Djimsiti – Zappacosta (77. Hateboer), Koopmeiners, Ederson (56. Scalvini), Ruggeri – De Ketelaere (61. Pašalič), Scamacca (56. Mirančuk), Lookman (77. Toure).



Marseille: Lopez – Mbemba (59. Ounahi), Gigot, Balerdi, Merlin (72. Henrique) – Clauss (72. Moumbagna), Veretout, Kondogbia – Ndiaye (59. Sarr), Aubameyang, Harit (84. Correa)



/prvý zápas 1:1, Atalanta postúpila/







Bayer Leverkusen - AS Rím 2:2 (0:1)



Góly: 83. Mancini (vlastný), 90.+7. Stanišič - 43. a 66. Paredes (oba z 11 m). ŽK: Tapsoba, Tah, Wirtz - Mancini, Pellegrini, Paredes, Zalewski. Rozhodovali: Makkelie - Steegstra, De Vries (všetci Hol.)



Leverkusen: Kovář – Frimpong (90. Stanišič) , Tapsoba, Tah, Hincapié – Xhaka, Palacios – Adli, Hofmann (81. Wirtz), Grimaldo (90. Kossounou) – Hložek (74. Schick)



Rím: Svilar – Mancini, Spinazzola (21. Zalewski), Ndicka, Angelino (81. Smalling) – Pellegrini (81. Abraham), Paredes, Cristante – Azmoun (72. Bove), Lukaku, El Shaarawy



/prvý zápas: 2:0, Leverkusen postúpil/

Bratislava 10. mája (TASR) - Futbalisti Atalanty Bergamo postúpili do finále Európskej ligy. Vo štvrtkovej odvete semifinále zdolali Olympique Marseille 3:0 a po úvodnej remíze 1:1 tak vyhrali i celkovo. O titul zvedú súboj s Bayerom Leverkusen. Ten remizoval s AS Rím 2:2, no ťažil z víťazstva 2:0 v úvodnom stretnutí. Finále je na programe v stredu 22. mája v Dubline.Atalanta začala vo vysokom tempe hneď od začiatku. Veľké šance nevyužili Charles De Ketelaere a Gianluca Scamacca. Napokon bol po polhodine hry gólovo úspešný Ademola Lookman, ktorého strelu z hranice šestnástky tečoval Samuel Gigot. Po prestávke prišla prvá väčšia šanca hostí, ktorú zahodil Iliman Ndiaye. Na 2:0 zvýšil vzápätí výstavnou strelou pod brvno Matteo Ruggeri a v nadstavení strelil záverečný gól El Bilal Toure.Rimania mali snahu napraviť domácu prehru, keď si vypracovali tri veľké príležitosti už v úvodnej 30-minútovke. Oba góly nakoniec strelil z penalty Leandro Paredes a duel mieril do predĺženie. Nešťastníkom semifinále sa stal hosťujúci Gianluca Mancini, od ktorého išla lopta do vlastnej brány po rohovom kope Leverkusenu. Z individuálneho úniku vyrovnal na 2:2 v nadstavení Josip Stanišič a jeho tím prekonal rekord Benficy Lisabon v počte zápasov bez prehry vo všetkých súťažiach v rade (49).Atalanta postúpila do premiérového európskeho finále vo svojej histórii. Leverkusen bojuje o prvý európsky titul od roku 1988, kedy získal Pohár UEFA. V tejto sezóne má na konte aj bundesligový titul.