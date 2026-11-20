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Athinaikos ukončil spoluprácu so Slovenkou Jakubcovou
Reprezentačná pivotka má za sebou v aktuálnom ročníku podľa oficiálnej klubovej webstránky len tri zápasy, v najvyššej gréckej súťaži mala priemer dvoch bodov a 1,3 doskoku.
Autor TASR
Atény 19. novembra (TASR) - Vedenie gréckeho basketbalového klubu Athinaikos Qualco oznámilo predčasné ukončenie spolupráce s 32-ročnou Slovenkou Ivanou Jakubcovou.
Reprezentačná pivotka má za sebou v aktuálnom ročníku podľa oficiálnej klubovej webstránky len tri zápasy, v najvyššej gréckej súťaži mala priemer dvoch bodov a 1,3 doskoku. Pred niekoľkými dňami nastúpila za Slovensko v druhej fáze kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027.
Reprezentačná pivotka má za sebou v aktuálnom ročníku podľa oficiálnej klubovej webstránky len tri zápasy, v najvyššej gréckej súťaži mala priemer dvoch bodov a 1,3 doskoku. Pred niekoľkými dňami nastúpila za Slovensko v druhej fáze kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027.