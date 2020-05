Athletic Bilbao bude naďalej trénovať Gaizka Garitano

Madrid 31. mája (TASR) - Španielsky futbalový klub Athletic Bilbao predĺžil zmluvu s trénerom Gaizkom Garitanom až do júna 2021. Ten zasadol na lavičku baskického klubu v roku 2018.



Mužstvo sa vtedy pohybovalo v zóne zostupu a Garitano ho vytiahol na konečné ôsme miesto. V tejto pre pandémiu koronavírusu prerušenej sezóne je Bilbao na 10. mieste tabuľky La Ligy. Cez FC Barcelonu ale postúpilo do finále Španielskeho pohára, kde sa stretne s rivalom Realom Sociedad San Sebastian. Štyridsaťštyriročnému Garitanovi mala zmluva vypršať v lete 2020.



"Tento rok sme zažili v Kráľovskom pohári skvelé zážitky a stále máme šancu získať trofej. Aj v lige máme v nasledujúcich jedenástich zápasoch jasný cieľ. Napriek päťbodovej strate na Valenciu chceme postúpiť do pohárovej Európy," citovala kouča agentúra AFP.



Elitnú španielsku súťaž prerušili v marci, jej reštart je naplánovaný na 11. júna.