Athletic Bilbao zdolalo Rayo Vallecano 1:0 v 2. kole La Ligy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Po dvoch zápasoch tak majú na konte plný počet bodov. O jediný gól stretnutia sa v 66. minúte postaral z penalty striedajúci Oihan Sancet.

Autor TASR
Madrid 25. augusta (TASR) - Futbalisti Athleticu Bilbao v pondelok na domácej pôde zdolali Rayo Vallecano v 2. kole španielskej La Ligy. Po dvoch zápasoch tak majú na konte plný počet bodov. O jediný gól stretnutia sa v 66. minúte postaral z penalty striedajúci Oihan Sancet.

La Liga - 2. kolo:

Athletic Bilbao - Rayo Vallecano 1:0 (0:0)

Gól: 66. Sancet (z 11 m)
