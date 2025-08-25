Athletic Bilbao zdolalo Rayo Vallecano 1:0 v 2. kole La Ligy

< sekcia Šport
Autor TASR
Madrid 25. augusta (TASR) - Futbalisti Athleticu Bilbao v pondelok na domácej pôde zdolali Rayo Vallecano v 2. kole španielskej La Ligy. Po dvoch zápasoch tak majú na konte plný počet bodov. O jediný gól stretnutia sa v 66. minúte postaral z penalty striedajúci Oihan Sancet.
La Liga - 2. kolo:
Athletic Bilbao - Rayo Vallecano 1:0 (0:0)
Gól: 66. Sancet (z 11 m)
