Atlanta a Houston postúpili do semifinále NBA Cupu

NBA Cup - sumáre štvrťfinále:



New York Knicks - Atlanta Hawks 100:108 (28:22, 26:25, 18:34, 28:27)



Najviac bodov: Hart 21, Bridges 19, Towns 19 (19 doskokov) - Hunter 24, Young 22 (11 asistencií), Johnson 21 (15 doskokov)







Houston Rockets - Golden State Warriors 91:90 (20:18, 24:19, 24:32, 23:21)



Najviac bodov: Sengün 26 (11 doskokov), Smith 15, Green 12 - Kuminga 20, Curry 19, Hield 15

New York 12. decembra (TASR) - Basketbalisti Atlanty Hawks a Houstonu Rockets si zabezpečili účasť v semifinále NBA Cupu. Atlanta vo štvrťfinále vyhrala na palubovke New Yorku Knicks 108:100 aj vďaka 22 bodom a 11 asistenciám Traea Younga. Houston prerušil negatívnu sériu s Golden State, keď ho doma zdolal o jediný bod 91:90.Atlanta prehrávala v tretej štvrtine v Madison Square Garden o desať bodov, ale manko zmazala a v pohárovom semifinále sa stretne s Milwaukee Bucks. Najlepším strelcom hostí bol s 24 bodmi De'Andre Hunter.tešil sa po zápase Young, ktorého tím získal miestenku na Final Four NBA Cupu v Las Vegas.Houston ťahal nepriaznivú šnúru 15 prehier proti Golden State, ale dokázal ju zastaviť. Jalen Green premenil 3,5 sekundy pred koncom trestné hody a zabezpečil domácim tesné víťazstvo 91:90. V semifinále NBA Cupu sa Rockets stretnú s Oklahomou. Najlepším strelcom zápasu bol turecký pivot domácich Alperen Sengün s 26 bodmi a 11 doskokmi.zhodnotil po prehre Steve Kerr, kormidelník Warriors.