Atlanta je ochotná vymeniť hviezdneho Younga do iného klubu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Atlanta strieda v aktuálnom ročníku lepšie výkony s horšími, podľa toho, či má k dispozícii štvornásobného účastníka All-Star zápasu.

Autor TASR
Atlanta 6. januára (TASR) - Basketbalový klub zámorskej NBA Atlanta Hawks je pripravený poslať 27-ročného rozohrávača Traea Younga na novú klubovú adresu. Podľa informácií ESPN začali spolu s jeho agentom hľadať potenciálnu destináciu v rámci súťaže.

Atlanta strieda v aktuálnom ročníku lepšie výkony s horšími, podľa toho, či má k dispozícii štvornásobného účastníka All-Star zápasu. Momentálne sa nachádza v tabuľke Východnej konferencie na desiatej pozícii s bilanciou 17 výhier a 21 prehier. Vedenie klubu sa rozhodlo počas uplynulého leta neponúknuť Youngovi nový dlhodobý kontrakt, čím sa stali šumy o potenciálnom odchode dlhoročnej tváre tímu čoraz aktívnejšie.

Päťka draftu z roku 2018 sa počas leta môže stať voľným hráčom, aktuálne má platný kontrakt vo výške takmer 46 miliónov amerických dolárov s hráčskou opciou na ďalšiu sezónu. Potenciálnym záujemcom o výmenu je Washington Wizards, ktorý môže ponúknuť 34-ročného rozohrávača CJ-a McColluma. Naopak záujem o Youngove služby opadol podľa viacerých zdrojov od Sacramenta Kings.
