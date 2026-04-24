Piatok 24. apríl 2026
Atlanta, Minnesota a Toronto využili výhodu domácej palubovky

Zo zápasu play off basketbalovej NBA Atlanta - New York 23. apríla 2023. Foto: TASR/AP

Basketbalisti Atlanty Hawks dokázali druhýkrát za sebou zdolať New York Knicks o jediný bod v stretnutí 1. kola play off NBA.

Autor TASR
New York 24. apríla (TASR) - Basketbalisti Atlanty Hawks dokázali druhýkrát za sebou zdolať New York Knicks o jediný bod v stretnutí 1. kola play off NBA. Tentokrát na domácej palubovke 109:108. Hrdinom víťazov bol v noci na piatok CJ McCollum, ktorý premenil 12,5 sekundy pred klaksónom dvojbodovú strelu.

Atlanta sa ujala vedenia 2:1 na zápasy, rovnako ako Minnesota, ktorá si poradila doma s Denverom 113:96. Toronto znížilo stav série s Clevelandom na 1:2, keď zvládlo prvý domáci súboj v sérii 126:104.



NBA - play off, 1. kolo /na 4 víťazstvá/:

štvrťfinále Východnej konferencie

Toronto - Cleveland 126:104

/stav série: 1:2/



Atlanta - New York 109:108

/stav série: 2:1/



štvrťfinále Západnej konferencie

Minnesota - Denver 113:96

/stav série: 2:1/
