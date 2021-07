Atlanta prepustila trénera Heinzeho

Atlanta 19. júla (TASR) - Klub futbalovej MLS Atlanta United odvolal argentínskeho trénera Gabriela Heinzeho. Ten dosiahol v úvode sezóny 2021 iba dve víťazstvá v trinástich stretnutiach. Dočasným koučom bude doterajší asistent Rob Valentino.



Atlanta má na konte sedem remíz a štyri prehry a figuruje na desiatej priečke Východnej konferencie. "K tomuto kroku sme nepristúpili radi, ale bolo to správne rozhodnutie. Gabi je nadaný tréner s nesporným zápalom pre futbal. Ďakujeme mu za jeho služby a do budúcnosti mu želáme všetko najlepšie," citovala zo stanoviska klubu agentúra AFP.



Štyridsaťtriročný bývalý hráč Paríža St. Germain, Manchestru United, Realu Madrid, Olympique Marseille či AS Rím pôsobil v Atlante od decembra 2020. Predtým 2,5 roka koučoval Velez Sarsfield v rodnej krajine.