Atlanta vyhrala šiesty raz za sebou
Po sérii desiatich prehier sa radovali z výhry hráči Brooklynu.
New York 8. marca (TASR)
New York 8. marca (TASR) - Basketbalisti Atlanty Hawks zvíťazili v nočnom stretnutí zámorskej NBA nad Philadelphiou 76ers 125:116. Najmä vďaka 35 bodom a 10 doskokom od Jalena Johnsona zaznamenali šiesty triumf za sebou.
Po sérii desiatich prehier sa radovali z výhry hráči Brooklynu. Nets zvíťazili na palubovke Detroitu Pistons 107:105. Najvýraznejší podiel na tom mal 30-bodový Michael Porter, ktorý pridal aj 13 doskokov.
Hviezdny kanadský rozohrávač Shai Gilgeous-Alexander sa postaral o to, že tím Oklahoma City Thunder ako prvý v tejto sezóne dosiahol na métu 50 víťazstiev. Kanaďan sa 27 bodmi podieľal na triumfe nad Golden State Warriors 104:97. Za obhajcov titulu nazbieral v 125 po sebe idúcich zápasoch aspoň 20 bodov, pričom túto sériu sa začal ešte 1. novembra 2024. Na vyrovnanie viac ako 60 rokov starého rekordu v podaní legendárneho Wilta Chamberlaina mu chýba pridať 20 bodov ešte v jednom dueli.
NBA - sumáre:
Minnesota Timberwolves - Orlando Magic 92:119 (30:27, 20:33, 28:30, 14:29)
Najviac bodov: Edwards 34, Randle 14, Reid 13 - Bane 30, Banchero 25 (15 doskokov), Suggs 14
Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 125:116 (28:38, 38:35, 31:21, 28:22)
Najviac bodov: Johnson 35, Alexander-Walker 24, McCollum 17 - Maxey 31, Grimes 26, Oubre 24
Detroit Pistons - Brooklyn Nets 105:107 (32:19, 30:27, 22:27, 21:34
Najviac bodov: Harris 18 (10 doskokov), Duren 17 (14 doskokov), Robinson 15 - Porter 30 (13 doskokov), Williams 23, Clowney 16
Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers 120:123 (41:23, 18:35, 31:31, 30:34)
Najviac bodov: Jerome 23, Hendricks 18, Coward 15 - Leonard 28, Garland 21, Mathurin 21 (10 doskokov)
Milwaukee Bucks - Utah Jazz 113:99 (24:13, 27:31, 32:32, 30:23)
Najviac bodov: Antetokounmpo 27, Kuzma 18, Rollins 13 (11 doskokov) - George 22, Sensabaugh 17, Filipowski 14 (11 doskokov)
Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors 104:97 (34:28, 33:26, 19:29, 18:14)
Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 27, Joe 18, Williams 13 - Santos 22 (11 doskokov), Podziemski 17, Green 16
