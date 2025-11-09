Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Atlanta zastavila Lakers, Spurs pokračujú v dobrom vstupe do sezóny

Na snímke Útočník Los Angeles Lakers Maxi Kleber (14) strieľa proti útočníkovi Atlanta Hawks Zacchariemu Risacherovi (10) počas druhého polčasu basketbalového zápasu NBA v sobotu 8. novembra 2025 v Atlante. Foto: TASR/AP

V dobrom vstupe do nového ročníka pokračujú hráči San Antonia, pred vlastnými fanúšikmi zdolali New Orleans Pelicans 126:119.

New York 9. novembra (TASR) - Basketbalisti Atlanty Hawks zvíťazili v nočnom stretnutí zámorskej NBA nad Los Angeles Lakers 122:102. Domáci vo výrazne oklieštenej zostave dokázali ukončiť päťzápasovú víťaznú sériu súpera, najlepším strelcom bol s 21 bodmi Mouhamed Gueye.

V dobrom vstupe do nového ročníka pokračujú hráči San Antonia, pred vlastnými fanúšikmi zdolali New Orleans Pelicans 126:119. Prvýkrát v aktuálnom ročníku nastúpil za Spurs De’Aaron Fox, na výhre sa podieľal 24 bodmi.



NBA - výsledky:

Washington - Dallas 105:111, Philadelphia - Detroit 130:120, Atlanta - LA Lakers 122:102, Cleveland - Chicago 128:122, Miami - Portland 136:131, San Antonio - New Orleans 126:119, Denver - Indiana 117:100, LA Clippers - Phoenix 103:114
