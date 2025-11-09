< sekcia Šport
Atlanta zastavila Lakers, Spurs pokračujú v dobrom vstupe do sezóny
V dobrom vstupe do nového ročníka pokračujú hráči San Antonia, pred vlastnými fanúšikmi zdolali New Orleans Pelicans 126:119.
Autor TASR
New York 9. novembra (TASR) - Basketbalisti Atlanty Hawks zvíťazili v nočnom stretnutí zámorskej NBA nad Los Angeles Lakers 122:102. Domáci vo výrazne oklieštenej zostave dokázali ukončiť päťzápasovú víťaznú sériu súpera, najlepším strelcom bol s 21 bodmi Mouhamed Gueye.
V dobrom vstupe do nového ročníka pokračujú hráči San Antonia, pred vlastnými fanúšikmi zdolali New Orleans Pelicans 126:119. Prvýkrát v aktuálnom ročníku nastúpil za Spurs De’Aaron Fox, na výhre sa podieľal 24 bodmi.
NBA - výsledky:
Washington - Dallas 105:111, Philadelphia - Detroit 130:120, Atlanta - LA Lakers 122:102, Cleveland - Chicago 128:122, Miami - Portland 136:131, San Antonio - New Orleans 126:119, Denver - Indiana 117:100, LA Clippers - Phoenix 103:114
