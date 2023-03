Atlanta zdolala Cleveland, Milwaukee víťazom Centrálnej divízie

NBA - sumáre:



Washington Wizards - Boston Celtics 130:111 (29:23, 35:28, 35:27, 31:33)



najviac bodov: Porziňgis 32 (13 doskokov), Avdija 25 (10 doskokov), Morris 19 - Tatum 28, Brown 18, Smart 14







Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers 120:118 (24:24, 35:27, 35:33, 26:34)



najviac bodov: Murray 29, Okongwu 21, Young 16 (10 asistencií) - Mitchell 44, Garland 27, Mobley 20 (15 doskokov)







Toronto Raptors - Miami Heat 106:92 (24:23, 29:24, 31:20, 22:25)



najviac bodov: Siakam 26, Anunoby a Barnes (12 asistencií) po 22 - Herro 33 (6 trojok), Adebayo 21 (12 doskokov), Zeller 8







Memphis Grizzlies - Orlando Magic 113:108 (32:15, 27:29, 28:29, 26:35)



najviac bodov: Bane 31, Tillman 20, Jackson 16 (10 doskokov) a Kennard po 16 - F. Wagner 25, Banchero 24 (11 doskokov), Carter 14







Oklahoma City Thunder - Charlotte Hornets 134:137 (23:26, 45:31, 31:36, 35:44)



najviac bodov: Joe 33 (6 trojok), Jalen Williams a Giddey (10 doskokov) po 31 - Washington 43, Maledon 19, Mychajľuk 18







Golden State Warriors - New Orleans Pelicans 120:109 (25:36, 21:27, 39:26, 35:20)



najviac bodov: Curry 39 (8 trojok), Poole 21, Thompson 17 - Ingram 26, Murphy 21, McCollum 15

New York 29. marca (TASR) - Basketbalisti Atlanty zdolali v noci na stredu v zámorskej NBA Cleveland 120:118. V drese domácich nastrieľal Dejounte Murray 29 bodov, Onyeka Okongwu pridal 21 bodov, čo je jeho sezónne maximum. V drese Clevelandu sa blysol Donovan Mitchell, ktorý zaznamenal 44 bodov. Triumf Atlanty pomohol Milwaukee, ktorému tento výsledok zabezpečil víťazstvo v Centrálnej divízii.Toronto zdolalo Miami 106:92, Pascal Siakam zaznamenal v drese domácich 26 bodov. Scottie Barnes pridal 22 bodov a dosiahol kariérne maximum 12 asistencií. Raptors triumfovali desiatykrát z uplynulých 11 domácich zápasov. Hosťom chýbal ich najlepší strelec Jimmy Butler, ktorý nehral pre boľavý krk.Atlanta a Toronto majú naďalej identickú bilanciu, Hawks patrí zásluhou lepších vzájomných zápasov 8. priečka vo Východnej konferencii pred Raptors. Tím na 8. mieste po základnej časti potrebuje k postupu z play in do play off uspieť v jednom stretnutí, deviaty musí vyhrať dva zápasy. "," pochvaľoval si Murray podľa AP.Washington zdolal Boston 130:111, k triumfu pomohol domácim Kristaps Porziňgis, ktorý zaznamenal 32 bodov a 13 doskokov. Celtics už s vysokou pravdepodobnosťou pôjdu do vyraďovacej časti z druhej priečky na východe, Wizards ešte tuho bojujú o play in. Sú prví pod čiarou s mankom dva a pol duelu na Chicago. Washington sa navyše musel vyrovnať s absenciou zranených opôr Bradleyho Beala a Kylea Kuzmu. "," zhodnotil duel tréner Wizards Wes Unseld.Charlotte už nemá šancu postúpiť, napriek tomu uspelo v treťom stretnutí v sérii a deprimuje súperov bojujúcich o účasť vo vyraďovačke. Tentokrát si to odniesla Oklahoma City, ktorá doma podľahla Hornets 134:137. PJ Washington si vylepšil kariérne maximum na 43 bodov. Hráčom Thunder nepomohli ani tri osobné rekordy - Isaiah Joe dal 33 bodov, Josh Giddey s Jalenom Williamsom po 31. "," posťažoval sa kouč Oklahomčanov Mark Daigneault. Thunder sa držia nad čiarou postupu iba o lepšie vzájomné zápasy pred Dallasom.