Atlanta zdolala lídra ligy Boston druhýkrát v priebehu štyroch dní

NBA - výsledky:



Atlanta - Boston 123:122 pp,

New Orleans - Milwaukee Bucks 107:100



NBA - sumáre:



Atlanta Hawks - Boston Celtics 123:122 po predĺžení (28:29, 31:34, 30:27, 23:22 - 11:10)

Najviac bodov: Murray 44, Bogdanovič 24, Hunter 21 (13 doskokov) - Tatum 31 (13 doskokov), White 22, Porzingis 20



New Orleans Pelicans - Milwaukee Bucks 107:100 (26:25, 35:20, 24:28, 22:27)

Najviac bodov: Williamson 28, McCollum 25, Valančiunas 17 (10 doskokov) - Antetokunmpo 35 (14 doskokov), Beasley a Lillard po 20

New York 29. marca (TASR) - Basketbalisti Atlanty Hawks vyhrali v zámorskej NBA nad lídrom súťaže Bostonom druhýkrát v priebehu štyroch dní. V noci na piatok sa tešili z triumfu 123:122, keď v poslednej sekunde predĺženia Dejounte Murray premenil svoj pokus.Murray zaznamenal všetkých 11 bodov svojho tímu v extra čase a celkovo si 44 bodmi vytvoril nové kariérové maximum. Jeho tím tak stále živí šancu na postup do play in, vo Východnej konferencii mu patrí 10. priečka. Celtics už majú pred vyraďovačkou istotu najvyššie nasadeného tímu z východu." vyhlásil Murray pre zámorské médiá. Atlanta vyhrala štvrté stretnutie za sebou. Bostonu nestačilo ani 31 bodov a 13 doskokov od Jaysona Tatuma.Hráči New Orleans si doma poradili s Milwaukee 107:100, pod čo sa 28 bodmi podpísal Zion Williamson a jeho spoluhráč CJ McCollum pridal 25. Litovčan Jonas Valančiunas si pripísal svoje 32. double-double v sezóne so 17 bodmi a 10 doskokmi. "tešil sa kouč domácich Willie Green. Dvojnásobný MVP súťaže Jannis Antetokunmpo sa v drese hostí blysol 35 bodmi a 14 doskokmi.