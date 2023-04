Atlanta zdolala Miami 116:105, v 1. kole play off ju čaká Boston

play in NBA:



Miami Heat - Atlanta Hawks 105:116 (27:36, 23:29, 28:26, 27:25)



najviac bodov: Lowry 33, Herro 26, Butler 21 - Young 25, Murray 18, Bey 17







Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 108:102 pp (22:28, 27:32, 30:26, 19:12 - 10:4)



najviac bodov: James 30 (10 doskokov), Davis 24 (15 doskokov), Schröder 21 - Towns 24 (11 doskokov), Conley 23, Prince 14



New York 12. apríla (TASR) - Basketbalisti Atlanty Hawks zvíťazili v noci na stredu v play in NBA nad Miami Heat 116:105 a zaistili si post nasadenej sedmičky vo Východnej konferencii. Trae Young pomohol k výhre 25 bodmi. Heat nestačilo ani 33 bodov Kylea Lowryho.Hawks narazia v 1. kole play off na Boston. Miami bude mať možnosť opravy a v zápase s lepším z dvojice Toronto - Chicago si môže vybojovať post nasadenej osmičky.povedal Young podľa agentúry AFP.Pozíciu nasadenej sedmičky na západe získali hráči Los Angeles Lakers, ktorí zdolali Minnesotu 108:102 po predĺžení. LeBron James prispel k triumfu 30 bodmi a 10 doskokmi. Lakers budú v 1. kole play off súperiť s Memphisom. Timberwolves majú ešte šancu vybojovať si v zápase s lepším z dvojice New Orleans - Oklahoma City pozíciu číslo osem. Úspešného potom čaká najlepší tím konferencie Denver.