Atlanta získala Vincenta z LA Lakers, opačným smerom putuje Kennard

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Vincent odohral v tejto sezóne za LA Lakers 29 duelov, v ktorých dosiahol priemer 4,8 bodu na zápas.

Autor TASR
Atlanta 5. februára (TASR) - Vedenie klubu zámorskej basketbalovej NBA Atlanta Hawks získalo z Los Angeles Lakers rozohrávača Gabea Vincenta a právo výberu v 2. kole draftu. Opačným smerom putuje rozohrávač Luke Kennard. Informovala o tom agentúra AP.

Vincent odohral v tejto sezóne za LA Lakers 29 duelov, v ktorých dosiahol priemer 4,8 bodu na zápas. Kennard nastúpil za Atlantu v 46 stretnutiach. Vychýrený trojkár mal priemer 7,9 bodu na zápas.
