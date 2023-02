Atlantická divízia s prvým triumfom v Zápase hviezd, MVP bol Tkachuk

Sunrise 5. februára - Tím Atlantickej divízie zvíťazil v Zápase hviezd zámorskej hokejovej NHL na Floride. Vo finále turnaja triumfoval nad výberom Centrálnej divízie 7:5. Cenu pre najužitočnejšieho hráča (MVP) si odniesol útočník Matthew Tkachuk z víťazného tímu, keď v dvoch dueloch nazbieral sedem kanadských bodov za štyri góly a tri asistencie. Na podujatí sa nezúčastnil žiadny slovenský hokejista.



All Star víkend mal šiestykrát formu miniturnaja divízií. Zápasy sa hrali na dva desaťminútové polčasy s tromi korčuliarmi na oboch stranách. Od premiéry tohto formátu v roku 2016 si prvenstvá pravidelne striedali tímy Pacifickej a Metropolitnej divízie, ktoré si pripísali po tri víťazstvá. Ich sériu prerušili hráči Atlantickej divízie, ktorí za prvenstvo dostali prémiu milión dolárov.



Najužitočnejší hráč turnaja Matthew Tkachuk z domácej Floridy si užíval exhibičný víkend pred vlastnými fanúšikmi a v tíme Atlantickej divízie nastúpil spoločne s bratom Bradym: "Je mi cťou hrať pred týmito fanúšikmi po celú sezónu a je výborné, že aj ostatní hráči videli, aké je to skvelé miesto pre hokej." Pre 25-ročného krídelníka to bol počas druhej účasti v Zápase hviezd druhý triumf. Tkachuk sa stal druhým hráčom "panterov," ktorý získal cenu MVP v Zápase hviezd. Prvý bol v roku 2000 Pavel Bure, ktorý si v stretnutí rovnako zahral s bratom.



Prvé semifinále prinieslo súboj divízií zo Západnej konferencie. Vlaňajší finalisti z Centrálnej divízie zdolali výber Pacifickej 6:4 aj vďaka štyrom kanadským bodom Vladimíra Tarasenka (1+3). Trojnásobný víťazi tohto formátu All Star turnaja a obhajcovia vlaňajšieho prvenstva z Metropolitnej divízie prehrali v druhom semifinále s Atlantickou 6:10. Do stavu 6:6 bol duel vyrovnaný, no potom dávali góly už iba hráči Atlantickej. Matthew a Brady Tkachuk si užívali bratskú spoluprácu a celkovo nazbierali 9 bodov. Starší Matthew strelil hetrik rovnako ako v tíme súpera Johnny Gaudreau. Zároveň sa stal piatym hráčom, ktorý dosiahol hetrik v All Star zápase, keď reprezentoval domáci klub. S piatimi bodmi vyrovnal rekord v jednom zápase pri súčasnom formáte podujatia.



Vo finále sa tím Atlantickej divízie dostal do vedenia 4:0, ktoré sa ukázalo ako rozhodujúce. V závere druhého polčasu videli diváci gólové preteky, ale na triumfe výberu Atlantickej divízie to už nič nezmenilo. Matthew Tkachuk si vo finále pripísal dva kanadské body a stal sa najproduktívnejším hráčom turnaja. Jeho spoluhráč Dylan Larkin dosiahol prvý finálový hetrik v tomto formáte Zápasu hviezd. "Bola to výborná zábava. Som hrdý na to, že sme zvíťazili. Vytvorili sme skvelú partiu a všetci sme si užili tieto dni," uviedol Larkin.



Po siedmom ročníku súčasného formátu je bez triumfu v Zápase hviezd už iba Centrálna divízia. Nedeľňajšiemu turnaju predchádzali tradičné súťaže zručností. V nich si najcennejšie prvenstvá odniesli víťaz súťaže o najtvrdšiu strelu Elias Pettersson a najrýchlejší korčuliar Andrej Svečnikov.



Po víkendovej exhibícii bude základná časť NHL pokračovať siedmimi zápasmi v noci na utorok. V roku 2024 sa All Star zápas uskutoční v Toronte (2.- 3. februára).







Turnaj All Star 2023 (Florida):



semifinále:



Pacifická divízia - Centrálna divízia 4:6 (2:3, 2:3)



Góly: 4. McDavid (Karlsson), 8. Pettersson (Horvat, Fiala), 17. Pettersson (Fiala, Skinner), 18. Karlsson (Draisaitl) – 4. MacKinnon (Rantanen), 7. Jones (Tarasenko), 9. MacKinnon (Rantanen, Makar), 11. Keller (Tarasenko, Jones), 16. Tarasenko (Keller, Saros), 19. Keller (S. Jones, Tarasenko)







Atlantická divízia - Metropolitná divízia 10:6 (4:3, 6:3)



Góly: 1. M. Tkachuk (Barkov, B. Tkachuk), 5. Larkin (M. Tkachuk, B. Tkachuk), 7. B. Tkachuk (M. Tkachuk, Barkov), 8. Suzuki (Marner, Ullmark), 14. M. Tkachuk (Marner, Larkin), 15. Kučerov (Marner), 16. Suzuki (Pastrňák, Dahlin), 17. M. Tkachuk (Barkov, B. Tkachuk), 20. Larkin, 20. Pastrňák – 6. Gaudreau (Panarin), 6. Gaudreau, 7. Crosby (Ovečkin), 11. Gaudreau (Panarin), 12. Crosby (Ovečkin), 13. Ovečkin (Fox, Crosby)







finále:



Centrálna divízia - Atlantická divízia 5:7 (0:3, 5:4)



Góly: 15. Rantanen (MacKinnon, Makar), 19. Robertson (Morrissey), 20. Keller, 20. MacKinnon (Makar), 20. Makar (Rantanen) - 1. M. Tkachuk (B. Tkachuk), 5. Kučerov (Marner, M. Tkachuk), 10. Larkin (Marner), 13. Larkin (Marner, Kučerov), 18. Pastrňák, 19. Larkin, 20. Dahlin (Barkov)







Pacifická divízia: Thompson, Skinner – Karlsson – Draisaitl, Fiala, Horvat, Kadri, McDavid, Pettersson, Stephenson, Terry. Tréner: Bruce Cassidy







Centrálna divízia: Hellebuyck, Saros – Jones, Makar, Morrissey – Kaprizov, Keller, MacKinnon, Rantanen, Robertson, Tarasenko. Tréner: Peter DeBoer







Atlantická divízia: Ullmark, Vasilevskij – Dahlin – Barkov, Kučerov, Larkin, Marner, Pastrňák, Suzuki, B. Tkachuk, M. Tkachuk. Tréner: Jim Montgomery







Metropolitná divízia: Šesťorkin, Sorokin – Fox – Crosby, Gaudreau, Hayes, J. Hughes, Nelson, Ovečkin, Panarin, A. Svečnikov. Tréner: Rod Brind'Amour