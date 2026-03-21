Atlét Ehammer zlepšil svetový rekord v sedemboji na 6670 bodov
Ehammer pridal do zbierky druhé zlato z halových MS. Triumfoval aj pred dvoma rokmi v Glasgowe, z Belehradu 2022 má striebro.
Toruň 21. marca (TASR) - Švajčiarsky atlét Simon Ehammer vytvoril na halových MS v poľskej Toruni nový svetový rekord v sedemboji s hodnotou 6670 bodov. Prekonal tak výkon 6645, ktorý v roku 2012 v Istanbule dosiahol Američan Ashton Eaton.
Švajčiar na ceste za historickým maximom triumfoval v štyroch disciplínach. Zažiaril najmä na 60 m prek., na ktorých časom 7,52 s vytvoril nový najlepší výkon histórie medzi viacbojármi. Zvíťazil aj na šesťdesiatke (6,69 s), v diaľke (815 cm) a v žrdi (530 cm). K tomu pridal v guli 14,87 m, vo výške 202 cm a na tisícke 2:41,04 min.
Ehammer pridal do zbierky druhé zlato z halových MS. Triumfoval aj pred dvoma rokmi v Glasgowe, z Belehradu 2022 má striebro. Na pódiu ho doplnili dvaja Američania, Heath Baldwin (6337 b) a Kyle Garland (6245 b).
Halové MS v atletike v poľskej Toruni - výsledky:
Muži
sedemboj: 1. Simon Ehammer (Švajč.) 6670 b. - svetový rekord, 2. Heath Baldwin 6337, 3. Kyle Garland (obaja USA) 6245, 4. Vilém Stráský (ČR) 6188, 5. Jente Hauttekeete (Belg.) 6049, 6. Teo Bastien (Fr.) 6004
Švajčiar na ceste za historickým maximom triumfoval v štyroch disciplínach. Zažiaril najmä na 60 m prek., na ktorých časom 7,52 s vytvoril nový najlepší výkon histórie medzi viacbojármi. Zvíťazil aj na šesťdesiatke (6,69 s), v diaľke (815 cm) a v žrdi (530 cm). K tomu pridal v guli 14,87 m, vo výške 202 cm a na tisícke 2:41,04 min.
Ehammer pridal do zbierky druhé zlato z halových MS. Triumfoval aj pred dvoma rokmi v Glasgowe, z Belehradu 2022 má striebro. Na pódiu ho doplnili dvaja Američania, Heath Baldwin (6337 b) a Kyle Garland (6245 b).
Halové MS v atletike v poľskej Toruni - výsledky:
Muži
sedemboj: 1. Simon Ehammer (Švajč.) 6670 b. - svetový rekord, 2. Heath Baldwin 6337, 3. Kyle Garland (obaja USA) 6245, 4. Vilém Stráský (ČR) 6188, 5. Jente Hauttekeete (Belg.) 6049, 6. Teo Bastien (Fr.) 6004