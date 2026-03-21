Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 21. marec 2026Meniny má Blahoslav
< sekcia Šport

Atlét Ehammer zlepšil svetový rekord v sedemboji na 6670 bodov

Na snímke Simon Ehammer. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Toruň 21. marca (TASR) - Švajčiarsky atlét Simon Ehammer vytvoril na halových MS v poľskej Toruni nový svetový rekord v sedemboji s hodnotou 6670 bodov. Prekonal tak výkon 6645, ktorý v roku 2012 v Istanbule dosiahol Američan Ashton Eaton.

Švajčiar na ceste za historickým maximom triumfoval v štyroch disciplínach. Zažiaril najmä na 60 m prek., na ktorých časom 7,52 s vytvoril nový najlepší výkon histórie medzi viacbojármi. Zvíťazil aj na šesťdesiatke (6,69 s), v diaľke (815 cm) a v žrdi (530 cm). K tomu pridal v guli 14,87 m, vo výške 202 cm a na tisícke 2:41,04 min.

Ehammer pridal do zbierky druhé zlato z halových MS. Triumfoval aj pred dvoma rokmi v Glasgowe, z Belehradu 2022 má striebro. Na pódiu ho doplnili dvaja Američania, Heath Baldwin (6337 b) a Kyle Garland (6245 b).



Halové MS v atletike v poľskej Toruni - výsledky:

Muži

sedemboj: 1. Simon Ehammer (Švajč.) 6670 b. - svetový rekord, 2. Heath Baldwin 6337, 3. Kyle Garland (obaja USA) 6245, 4. Vilém Stráský (ČR) 6188, 5. Jente Hauttekeete (Belg.) 6049, 6. Teo Bastien (Fr.) 6004
