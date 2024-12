Atlét Katir sfalšoval dokumenty, zdvojnásobili mu dopingový trest

Monte Carlo 20. decembra (TASR) - Španielsky vytrvalec Mohamed Katir si namiesto pôvodného dvojročného trestu za porušenie antidopingových pravidiel bude musieť napokon odpykať až štvorročný dištanc. Jednotka integrity atletiky (AIU) mu zdvojnásobila trest za to, že sfalšoval cestovné dokumenty.



Úradujúci vicemajster sveta v behu na 5000 m a bronzový medailista na 1500 m z MS 2022 dostal vo februári dvojročný dištanc po tom, ako v priebehu 12 mesiacov vynechal tri dopingové kontroly. Prišiel tak o štart na tohtoročných OH v Paríži i MS 2025 v Tokiu. AIU však v piatok informovala, že Katir napokon nebude môcť súťažiť ďalšie dva roky až do februára 2028. Zistila totiž, že španielsky reprezentant sfalšoval cestovné dokumenty, aby uviedol do omylu vyšetrovateľov. Tí sa snažili prešetriť, prečo sa vo februári 2023 nevyskytoval na deklarovanom mieste pobytu.



Rodák z Maroka okrem dvoch cenných kovov z MS získal aj striebro na päťtisícke na európskom šampionáte v Mníchove 2022. Na vlaňajších európskych hrách v Krakove triumfoval na 1500 m. Správu priniesla agentúra AFP.