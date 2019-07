Atlét M. Baluch postúpil do semifinále juniorských euromajstrovstiev

Vo štvrtkovom rozbehu obsadil piatu priečku za 13,79 s a medzi šestnásť najlepších postúpil ako jeden zo štyroch na základe času, ktorým sa zaradil na dvanáste miesto v 30-člennom štartovom poli.

Boras 18. júla (TASR) - Slovenská atlétka Elena Dušková sa predstaví vo finále behu na 1500 metrov na juniorských majstrovstvách Európy vo švédskom Borase. V prvom štvrtkovom rozbehu sa umiestnila na šiestej pozícii a medzi elitnú dvanástku postúpila vďaka šiestemu najlepšiemu času 4:23,79 min. O medaily sa pobeží v nedeľu o 18.33 h. Andrej Paulíny v rovnakej disciplíne skončil v úvodnom rozbehu na siedmom mieste a nepostúpil ani časom 3:53,29 min.



Matej Baluch sa prebojoval do semifinále behu na 110 m cez prekážky. Vo štvrtom rozbehu obsadil piatu priečku za 13,79 s a medzi šestnásť najlepších postúpil ako jeden zo štyroch na základe času, ktorým sa zaradil na dvanáste miesto v 30-člennom štartovom poli. Semifinále je na programe v piatok o 12.19 h.



Miloslav Konopka ml. obsadil v kvalifikácii hodu kladivom výkonom 66,30 m 21. miesto, Daniel Danáč skončil na 28. pozícii za 62,54 m. Samuel Sloboda finišoval vo štvrtom rozbehu na 100 m na šiestej pozícii (11,06 s), celkovo mu patrila 27. priečka a ani on nepostúpil ďalej. Jakub Benda si v kvalifikácii skoku do diaľky pripísal 663 cm a bol 21. z 21 štartujúcich, na finále bolo potrebných 712 cm. Informoval o tom Slovenský atletický zväz (SAZ) na svojom oficiálnom facebooku.