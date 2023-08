Atléti Gymerská a Grajcarík s osobnými rekordmi,na postup to nestačilo

Jeruzalem 7. augusta (TASR) - Slovenským atlétom sa v predpoludňajších súťažiach úvodného dňa juniorských majstrovstiev Európy v Jeruzaleme nepodarilo postúpiť do ďalších fáz súťaží. Na štadióne Givat Ram si však štvorstovkári Tomáš Grajcarík a Lenka Gymerská vytvorili nové osobné rekordy, informoval web atletika.sk.



Grajcarík skončil v II. rozbehu na 400 m až piaty, no časom 47,37 sekundy si výrazne zlepšil osobný rekord. Zverenec tria N. Bendová, A. Benda, R. Kresťanko z doterajšieho svojho maxima z 1. júla 2023 v Košiciach stiahol až 48 stotín. Celkovo skončil na 12. mieste, od finále ho napokon iba 19 stotín. Vzhľadom na nižší počet účastníkov sa z rozbehov postupovalo priamo do finále, istotu malí prví dvaja z každého z troch behov plus ďalší dvaja s najlepšími časmi. "Osobák na vrcholnom podujatí je skvelá vec. Tomáša musím pochváliť za prístup k tréningovým povinnostiam a najmä za trpezlivosť. Dôveroval nám, trénerom, a spoločne sme urobil veľmi veľa práce, kým sme ho dostali až sem," uviedla pre web Slovenského atletického zväzu (SAZ) trénerka Naďa Bendová.



Druhý zo slovenských štvorstovkárov Franklin Henry (tréner Lukáš Kotala) finišoval v I. rozbehu na 7. priečke za 48,90 a celkovo skončil na 21. mieste. Za osobným maximom zaostal o 1,36 sekundy.



V Jeruzaleme si zlepšila osobný rekord na 400 m aj Lenka Gymerská. Strieborná z EYOF 2022 v Banskej Bystrici skončila v III. rozbehu na 5. mieste časom 55,02 sekundy, svoj "osobák" z finále lanského EYOFu si zlepšila o 21 stotín a sezónne maximum z 28. júna v Ostrave dokonca až o 54 stotín. Celkovo ju klasifikovali na 20. mieste z 27 štvorstovkárok. "Osobné maximum na veľkom šampionáte je vždy výborná vec. V tomto roku sa Lenka výrazne zlepšila rýchlostne v kratších šprintoch, ale vytúžený osobák na 400 metrov jej až doteraz unikal. Teší ma, že ho prekonala práve na juniorských ME. Lenka je len prvý rok v dorasteneckej kategórii, takže na juniorských súťažiach vrátane vrcholných podujatí môže štartovať ešte ďalšie tri roky. Aj preto je pre ňu jeruzalemský štart veľmi cenná skúsenosť," zdôraznil kouč Kotala.



Hoci Michal Bačík predviedol tri solídne pokusy, na postup do finále diaľky to nestačilo. Osemnásťročný atlét skončil v kvalifikácii výkonom 728 cm na 17. mieste z 24 atlétov. Na postup bolo potrebných až 759 cm.