Atletický míting P-T-S získal štatút strieborného podujatia

Šamorín 12. novembra (TASR) - Jubilejný 55. ročník medzinárodného mítingu P-T-S (vo štvrtok 11. júna 2020 v športovom komplexe x-bionic® spehere v Šamoríne) bude mať v novej štruktúre jednodňových mítingov zastrešených Európskou atletikou (EA) štatút strieborného podujatia (European Silver). Schválenie žiadosti Slovenského atletického zväzu (SAZ) o presun "péteesky" z kategórie "bronzových mítingov" o úroveň vyššie potvrdil výkonný riaditeľ EA Christian Milz. V utorok o tom na svojom webe informoval SAZ.



"Tešíme sa, že sme so žiadosťou uspeli. Už v predošlých ročníkoch sme z hľadiska technického a organizačného zabezpečenia spĺňali väčšinu podmienok pre zaradenie do vyššej kategórie, preto sme si povedali, prečo to neskúsiť. Najmä, ak zo zmeny štatútu by mohli profitovať najmä slovenskí atléti," zdôraznil riaditeľ mítingu P-T-S Vladimír Gubrický, ktorý je aj generálny sekretár SAZ. "V minulosti sme nespĺňali klauzulu o výške prémií pre najlepších, ale teraz sme sa rozhodli zvýšiť sumu z 30-tisíc na 70-tisíc, čím narastá aj rozpočet podujatia. Veríme, že takto investované peniaze sa nám potom vrátia v podobe zlepšenia postavenia slovenských atlétov vo svetovom rebríčku, ktorý bude mať vážny vplyv na nomináciu na olympijské hry v Tokiu. Na striebornom mítingu môžu získať oveľa viac bodov ako na bronzovom," povedal pre atletika.sk.



Šéftréner SAZ Martin Pupiš to ilustroval nasledovne: "Zo športového hľadiska bude rozdiel v tom, že víťaz nezíska do svetového rebríčka 60 bonusových bodov ako na bronzovom mítingu, ale až 100. Štvrtému v poradí pribudne na konto 60 bodov, teda presne toľko, koľko by získal víťaz, keby mala péteeska doterajší štatút bronzového mítingu EA. Stobodový bonus znamená v praxi napríklad v behu na 100 m rozdiel až 12 stotín sekundy. Čiže ak by víťaz dosiahol čas 10,30, do rebríčka si pripíše toľko bodov, ako keby zabehol rovných 10 sekúnd. Pri 60-bodovom bonuse by to boli body 'iba' za ako keby 10,12. V trojskoku mužov by malo víťazných 17,00 m pri započítaní bonusu 100 bodov hodnotu výkonu 17,94 m, v porovnaní so 17,57 m pri víťaznom 60-bodovom bonuse. Na 100 m prekážok žien tiež vidieť rapídny nárast bodovej hodnoty víťazného času pri porovnaní strieborného a bronzového mítingu: napríklad čas 13,00 by mal pri 100-bodovom bonuse hodnotu výkonu 12,28, pri 60-bodovom len 12,56. A takto by sme mohli pokračovať i v ďalších disciplínach, v ktorých majú naši atléti šancu dostať sa na olympiádu do Tokia."



Ďalšia veľká výhoda zmeny štatútu mítingu P-T-S je v tom, že prví traja v jednotlivých disciplínach si vybojujú automaticky právo účasti na ME 2020 v Paríži bez ohľadu na to, či splnia limit alebo nie. Na "bronzovom" mítingu získal takúto výhodu len víťaz. Plusom bude aj zvýšenie príspevku EA z 10-tisíc švajčiarskych frankov na dvojnásobok. Už spomenuté minimálne odmeny pre najlepšiu šesticu sa na péteeske po zmene štatútu na strieborný míting menia takto – za 1. miesto bude odmena 2000 eur (pri bronzovom bola 1000 eur), za druhé 1500 (800), za tretie 1000 (400), za štvrté 700 (300), za piate 500 (200) a za šieste 300 eur (100).



Tohtoročný 54. ročník mítingu P-T-S v Šamoríne priniesol tri svetové výkony roka, jeden európsky výkon roka, dva rekordy podujatia, osem rekordov štadióna v x-bionic® spehere, slovenský rekord 56,79 Daniely Ledeckej na 400 m prekážok a najlepší slovenský výkon histórie Márie Katerinka Czakovej v chôdzi na 3000 m (12:30,32). Džibuťan Ayanleh Souleiman na 1000 m časom 2:16,51 min prekonal Jungwirthow najstarší rekord P-T-S z 1. 9. 1957 a jeho výkon v tomto roku už nik neprekonal. Takisto šamorínsky čas 2:17,47 Brita Kyla Langforda zostal najlepším v tomto roku v Európe.



Tohtoročná péteeska je v hodnotení kvality všetkých klasických jednodňových podujatí na svete na 50. mieste so ziskom 81.754 bodov. V hodnotenom rebríčku bolo k 12. novembru až 1250 rôznych mítingov na všetkých kontinentoch.