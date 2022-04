Atletico chce hrať proti City aktívne, Benfica na Anfielde o nádej

Odvety štvrťfinále LM 2021/2022, STREDA 13. apríla, 21.00 SELČ/



FC Liverpool - Benfica Lisabon /prvý zápas 3:1, rozhoduje: Serdar Gözübüyük (Hol.)/



Atletico Madrid - Manchester City /prvý zápas 0:1, rozhoduje: Daniel Siebert (Nem.)/

Bratislava 12. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru City sa v stredu pokúsia na pôde Atletica Madrid nadviazať na víťazstvo 1:0 z prvého zápasu štvrťfinále Ligy majstrov 2021/2022. Na domácom Etihad Stadium ukázali najmä trpezlivosť a v pláne majú podľa slov trénera Pepa Guardiolu uspieť aj na Wanda Metropolitano. V o poznanie lepšej pozícii je po víťazstve 3:1 v Lisabone nad Benficou FC Liverpool, očakáva sa, že v odvete na Anfielde potvrdí náskok a prenikne do elitného kvarteta.Tréner španielskeho majstra Diego Simeone v prvom zápase vsadil na sústredenú defenzívu, keď jeho tím sa "nehanbil" často uzavrieť do formácie 5-5-0, k čomu ho ale nútilo aj očakávané vysoké držanie lopty domácich. V ligovej generálke Atletico padlo na pôde zachraňujúcej sa Mallorcy 0:1, pritom len raz vystrelilo do priestoru brány. Na pôde anglického šampióna dokonca jeho hráči na bránu nevystrelili ani raz, takže v odvete musia hrať aktívnejšie a ofenzívnejšie, ak chcú vôbec pomýšľať na postup. Uvedomuje si to aj argentínsky tréner domácich:povedal pred duelom Simeone. Nepríjemnou správou pre "Atleti" je fakt, že zrejme stále nebudú môcť počítať so zranenými Jose Maria Gimenezom a Hectorom Herrerom."Citizens" majú za sebou skvelé ligové predstavenie proti Liverpoolu, po remíze 2:2 si pred ním udržali na čele tabuľky jednobodový náskok. S rivalom sa po zápase v Madride opäť stretnú v sobotu v semifinále FA Cupu (doma), španielsky kouč verí, že si do oboch zápasov prenesú pozitíva z nedeľného šlágra.vyjadril sa Guardiola, ktorému pre kartový trest nebude k dispozícii Gabriel Jesus."The Reds" si v prvom zápase v Portugalsku vytvorili solídny náskok, hoci sa po ňom nemecký kouč Jürgen Klopp vyjadril, že gólov v sieti domácich malo byť viac. Oproti víkendovému súboju so City možno urobí v zostave jednu či dve zmeny, ale príliš si nemôže dovoliť riskovať.povedal Klopp, ktorého mužstvo je stále v hre o "quadruple". Na margo Lisabončanov dodal:Benfica sa v portugalskej lige naladila na odvetu triumfom 3:1 v mestskom derby s Belenenses. Tréner Nelson Verissimo si dovolil luxus dať až šiestim hráčom základnej zostavy voľno, aby ušetrili sily na LFC. "Orli" mali v prvom polčase prvého zápasu prílišný rešpekt, v druhom dejstve sa ho zbavili a dokázali "červených" viackrát dostať do úzkych. Verissimo verí, že jeho mužstvo vo štvrťfinále ešte nepovedalo posledné slovo.citoval po oficiálny web UEFA.