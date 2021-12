Atletico do osemfinále, Real zdolal Inter, Liverpool dobyl San Siro

Hráč Realu Madrid Toni Kroos (vľavo) oslavuje so spoluhráčmi úvodný gól v zápase D-skupiny Ligy majstrov Real Madrid - Inter Miláno v Madride 7. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Hráč PSG Kylian Mbappé (druhý zľava) oslavuje úvodný gól v zápase A-skupiny Ligy majstrov Paríž St. Germain - Club Bruggy v Paríži 7. decembra 2021. Foto: TASR/AP

sumáre utorňajších zápasov 6. kola skupinovej fázy LM:

A-skupina



Paríž St. Germain - FC Bruggy 4:1 (3:0)

Góly: 2. a 7. Mbappe, 38. a 76. Messi (druhý z 11 m). Rozhodoval: Manzano (Šp.)



RB Lipsko - Manchester City 2:1 (1:0)

Góly: 24. Szoboszlai, 71. A. Silva - 77. Mahrez. Rozhodoval: Schärer (Švaj.), ČK: 83. Walker (Manchester)



tabuľka:



1. Manchester City 6 4 0 2 18:10 12*



2. Paríž St. Germain 6 3 2 1 13:8 11*



3. RB Lipsko 6 2 1 3 15:14 7**



4. FC Bruggy 6 1 1 4 6:20 4







B-skupina



AC Miláno - FC Liverpool 1:2 (1:1)

Góly: 29. Tomori - 36. Salah, 55. Origi. Rozhodoval: Makkelie (Hol.)



FC Porto - Atletico Madrid 1:3 (0:0)

Góly: 90.+5 Oliveira (z 11 m) - 56. Griezmann, 90. Correa, 90.+2 De Paul, ČK: 70. Wendell, 75. Marchesin - 67. Carrasco. Rozhodoval: Turpin (Fr.)



tabuľka:



1. FC Liverpool 6 6 0 0 17:6 18*



2. Atletico Madrid 6 2 1 3 7:8 7*



3. FC Porto 6 1 2 3 4:11 5**



4. AC Miláno 6 1 1 4 6:9 4



Hráč Liverpoolu Mohamed Salah strieľa úvodný gól v zápase B-skupiny Ligy majstrov AC Miláno - FC Liverpool v Miláne 7. decembra 2021. Foto: TASR/AP



C-skupina



Borussia Dortmund - Besiktas Istanbul 5:0 (2:0)

Góly: 45.+2 a 53. Reus (prvý z 11 m), 68. a 81. Haaland, 29. Malen, ČK: 43. Welinton (Besiktas). Rozhodoval: Letexier (Fr.)



Ajax Amsterdam - Sporting Lisabon 4:2 (2:1)

Góly: 8. Haller (z 11 m), 42. Antony, 58. Neres, 62. Berghuis - 22. Santos, 78. Tabata. Rozhodoval: Massa (Tal.)



tabuľka:



1. Ajax Amsterdam 6 6 0 0 20:5 18*



2. Sporting Lisabon 6 3 0 3 14:12 9*



3. Borussia Dortmund 6 3 0 3 10:11 9**



4. Besiktas Istanbul 6 0 0 6 3:19 0



Brankár Dortmundu Gregor Kobel (vľavo) blokuje strelu Cyleho Larina z Besiktasu v zápase C-skupiny Ligy majstrov Borussia Dortmund - Besiktas Istanbulv Dortmunde 7. decembra 2021. Foto: TASR/AP



D-skupina



Real Madrid - Inter Miláno 2:0 (1:0)

Gól: 17. Kroos, 79. Asensio, ČK: 64. Barella (Inter). Rozhodoval: Brych (Nem.)

/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/



Šachtar Doneck - Šeriff Tiraspoľ 1:1 (1:0)

Góly: 42. Fernando - 90.+3 Nikolov. Rozhodoval: Rumsas (Lit.)



tabuľka:



1. Real Madrid 6 5 0 1 14:3 15*



2. Inter Miláno 6 3 1 2 8:5 10*



3. Šeriff Tiraspoľ 6 2 1 3 7:11 7**



4. Šachtar Doneck 6 0 2 4 2:12 2



* postup do osemfinále LM



** postup do baráže o osemfinále EL

Bratislava 8. novembra (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid postúpili do osemfinále Ligy majstrov 2021/2022. V utorkovom súboji B-skupiny zvíťazili v Porte 3:1 vďaka gólom Antoinea Griezmanna, Angela Correu a Rodriga De Paula. "Draci" si zahrajú na jar Európsku ligu UEFA, keďže AC Miláno prehralo na San Sire s FC Liverpool 1:2. Víťazom D-skupiny sa stal Real Madrid, ktorý na Santiago Bernabeu zdolal milánsky Inter s Milanom Škriniarom 2:0.V B-skupine bojovalo o osemfinále trio Porto, Miláno a Atletico, "The Reds" už boli dávnejšie víťazmi skupiny. Na San Sire dostal domácich do vedenia Fikayo Tomori, ale ešte pred polčasom vyrovnal Mohamed Salah. V druhej 45-minútovke otočil skóre Divock Origi, ktorý dorazil strelu Sadia Maneho. LFC vyhral aj šiesty zápas v skupine. V Porte sa po bezgólovej remíze po prvom dejstve v druhom polčase presadil osamotený francúzsky útočník Griezmann na zadnej tyči po rohovom kope. V súboji sa poriadne iskrilo, v 68. minúte po mele na to doplatil vylúčením hosťujúci Yannick Carrasco. O pár okamihov ho do šatní nasledoval aj domáci Wendell a o päť minút aj ďalší domáci hráč Marchesin. V závere dali góly ešte hosťujúci Correa a De Paul, domáci už len skorigovali z penalty.V Madride Real dostal do vedenia Toni Kroos strelou spoza šestnástky v 17. minúte. Inter sa snažil, ale zakončenie Ivana Perišiča nebolo presné. V závere prvého polčasu trafil domáci Rodrygo tyč, vzápätí opäť vystrelil len do bočnej siete. V druhom polčase dostal červenú kartu Nicolo Barella, potvrdil ju VAR. V 78. minúte definitívne rozhodol o domácej výhre Marco Asensio výstavnou strelou spoza šestnástky. Škriniar odohral celý zápas a mal šancu znížiť, no v 85. minúte hlavičkoval len do brankára. Chorvátsky stredopoliar Luka Modrič z Realu si v LM zapísal jubilený 100. štart a stal sa 43. hráčom, ktorému sa to v tejto súťaži podarilo. V druhom zápase skupiny remizoval Šachtar Doneck v Kyjeve so Šeriffom Tiraspoľ 1:1.Stopercentnú bilanciu si udržal aj Ajax Amsterdam, ktorý doma zdolal v C-skupine Sporting Lisabon 4:2. Portugalčania už ale mali postup zaistený. S LM sa vo veľkom štýle rozlúčil Dortmund, ktorý doma prevalcoval Besiktas Istanbul 5:0 a na jar si zahrá Európsku ligu. Turci v skupine prehrali všetky zápasy.Futbalisti Paríža St. Germain zvíťazili v A-skupine nad FC Bruggy 4:1. V druhom súboji skupiny RB Lipsko na domácom štadióne zdolalo Manchester City 2:1 a vybojovalo si účasť v jarnej Európskej lige UEFA. V Parku princov mali domáci skvelý vstup do stretnutia, v 2. a v 7. minúte sa dvakrát presadil francúzsky útočník Kylian Mbappe. Ten najprv zblízka upratal do siete loptu, ktorá sa k nemu dostala od brankára hostí. O päť minút strelou z prvej nedal Simonovi Mignoletovi opäť žiadnu šancu. Parížania mali aj ďalšie príležitosti, presadil sa až Lionel Messi v 38. minúte utešenou technickou obaľovačkou. Bruggy v druhom dejstve znížili, keď voľný Mats Rits trafil presne k vzdialenejšej tyčke. Skóre uzavrel Messi v 76. minúte z penalty.V Lipsku sa hral zaujímavý futbal, domácich dostal do vedenia po samostatnom úniku v 24. minúte Dominik Szoboszlai, keď chladnokrvne obišiel aj brankára a dal do prázdnej brány. Domáci Andre Silva či Emil Forsberg nevyužili ďalšie šance, vyrovnať mohol Phil Foden, ktorý ale trafil len žrď. Už istý víťaz skupiny z Manchestru v druhom polčase inkasoval opäť v 71. minúte, keď Andre Silva využil prihrávku od Forsberga. Hostia ešte dokázali znížiť, v 77. minúte sa presadil hlavou na zadnej tyči Riyad Mahrez. Snahu anglického majstra o vyrovnanie zmarilo vylúčenie Kylea Walkera v 83. minúte.