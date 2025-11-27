Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Atletico dostalo pokutu za rasistické prejavy v zápase LM s Arsenalom

Slovenský futbalista Dávid Hancko (druhý zľava) z Atlética Madrid sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Marcos Llorente (uprostred) počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov Atlético Madrid - Royal Union Saint-Gilloise v Madride v utorok 4. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Fanúšikovia „Los Colchoneros" sa v dueli s Arsenalom na Emirates Stadium prezentovali opičími pokrikmi a nacistickými pozdravmi.

Nyon 27. novembra (TASR) - Španielsky futbalový klub Atletico Madrid dostal pokutu 30.000 eur za rasistické prejavy fanúšikov v zápase Ligy majstrov na pôde Arsenalu Londýn. Ďalších 10.000 eur musí zaplatiť za to, že jeho priaznivci hádzali na ihrisko rôzne predmety. V Atleticu pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko.

Fanúšikovia „Los Colchoneros" sa v dueli s Arsenalom na Emirates Stadium prezentovali opičími pokrikmi a nacistickými pozdravmi. V minulosti Atletico pykalo za rasistické prejavy voči brazílskemu útočníkovi Viniciusovi Juniorovi v mestskom derby proti Realu Madrid, pripomenula agentúra AP.
.

