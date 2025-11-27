< sekcia Šport
Atletico dostalo pokutu za rasistické prejavy v zápase LM s Arsenalom
Fanúšikovia „Los Colchoneros" sa v dueli s Arsenalom na Emirates Stadium prezentovali opičími pokrikmi a nacistickými pozdravmi.
Autor TASR
Nyon 27. novembra (TASR) - Španielsky futbalový klub Atletico Madrid dostal pokutu 30.000 eur za rasistické prejavy fanúšikov v zápase Ligy majstrov na pôde Arsenalu Londýn. Ďalších 10.000 eur musí zaplatiť za to, že jeho priaznivci hádzali na ihrisko rôzne predmety. V Atleticu pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko.
Fanúšikovia „Los Colchoneros" sa v dueli s Arsenalom na Emirates Stadium prezentovali opičími pokrikmi a nacistickými pozdravmi. V minulosti Atletico pykalo za rasistické prejavy voči brazílskemu útočníkovi Viniciusovi Juniorovi v mestskom derby proti Realu Madrid, pripomenula agentúra AP.
Fanúšikovia „Los Colchoneros" sa v dueli s Arsenalom na Emirates Stadium prezentovali opičími pokrikmi a nacistickými pozdravmi. V minulosti Atletico pykalo za rasistické prejavy voči brazílskemu útočníkovi Viniciusovi Juniorovi v mestskom derby proti Realu Madrid, pripomenula agentúra AP.