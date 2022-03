Atletico Madrid a Benfica Lisabon sú štvrťfinalistami Ligy majstrov

Manchester United - Atletico Madrid 0:1 (0:1)



Gól: 41. Lodi, ŽK: Matič, Dalot - De Paul. Rozhodoval: Vinčič (Slovin.)



Manchester: De Gea - Dalot, Maguire (84. Mota), Varane, Telles - McTominay (67. Matič), Fred (76. Cavani), Fernandes (67. Pogba) - Elanga (67. Rashford), Ronaldo, Sancho



Atletico: Oblak - Llorente, Savič, Gimenez, Reinildo, Lodi - Herrera, Koke (80. Kondogbia), De Paul - Felix (90. Felipe), Griezmann (90+3. Correa)



/prvý zápas: 1:1, postúpilo Atletico/

Ajax Amsterdam - Benfica Lisabon 0:1 (0:0)



Gól: 77. Munez. Rozhodoval: Del Cerro Grande (Šp.), ŽK: Timber, Blind, Gravenberch - Ramos



Ajax: Onana - Mazraoui, Timber (90+7. Kudus), Martinez, Blind - Alvarez (82. Brobbey), Berghuis (82. Klaasen), Gravenberch - Antony, Haller, Tadič



Benfica: Vlachodimos - Gilberto (90+1. Lazaro), Otamendi, Vertonghen, Grimaldo - Everton (73. Jaremčuk), Weigl, Taarabt (46. Mete) - Silva, Nunez (81. Goncalves), Ramos (90+1. Bernardo)



/prvý zápas: 2:2, postúpila Benfica/

Bratislava 15. marca (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid a Benficy Lisabon sa stali v utorok ďalšími štvrťfinalistami Ligy majstrov. Atletico zvíťazilo v osemfinálovej odvete na pôde Manchestru United 1:0 gólom Renana Lodiho z 51. minúty, v úvodnom dueli sa zrodila remíza 1:1. Benfica po nerozhodnom výsledku 2:2 na domácej pôde uspela na štadióne Ajaxu Amsterdam 1:0 vďaka presnému zásahu Darwina Nuneza zo 77. minúty.V Manchestri sa o úvode zápasu hralo medzi šestnástkami. V 13. minúte sa po dravom prieniku Bruna Fernandesa ocitol v dobrej šanci Anthony Elanga, no trafil iba hlavu brankára Atletica Jana Oblaka. Domáci pokračovali v aktivite a po zákroku Reinilda na Fernandesa sa dožadovali pokutového kopu, hlavný rozhodca však nechal pokračovať v hre a nevyužil ani systém VAR. Hostia sa postupne osmelili v 34. minúte Joao Felix dopravil loptu do siete, no gól neplatil, pretože prihrávajúci Marcos Llorente stál v ofsajde. V 41. minúte však Atleticu vyšla rýchla kontra, ktorú zakončil presnou hlavičkou k bližšej žrdi Renan Lodi - 0:1. Domáci márne protestovali, že gólovej akcii predchádzal faul na Elangu. V nadstavenom čase si so strelou Fernandesa poradil Oblak.Hneď na začiatku druhého polčasu mohol vyrovnať Elanga, no jeho strela skončila tesne vedľa žrde- Neujal sa ani volej Jadona Sancha. V 67. minúte sa tréner Manchestru Ralf Rangnick odhodlal k trojitému striedaniu. Na ihrisko poslal Marcusa Rashforda, Nemanju Matiča i Paula Pogbu v snahe živiť hru. Domácim však nepomohol k vyrovnaniu ani Cristiano Ronaldo, ktorý prekonal rekord brankára Ikera Casillasa v počte odohraných minút v Lige majstrov.V Amsterdame to bol v úvodnom dejstve taktický boj, ani jedno mužstvo si nevypracovalo vážnejšiu šancu. Benfica pozorne strážila kanoniera Sebastiena Hallera, ktorý skóroval v predchádzajúcich siedmich tohtosezónnych vystúpeniach Ajaxu v Lige majstrov. V druhom polčase hostia vyčkávali na svoju príležitosť a tá prišla v 77. minúte. Center Alejandra Grimalda našiel Darwina Nuneza, ktorý hlavou rozhodol.