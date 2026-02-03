< sekcia Šport
Atletico Madrid angažovalo 20-ročného stredopoliara Mendozu z Elche
Španielsky futbalový klub Atletico Madrid stihol v záverečnom dni zimného prestupového obdobia skompletizovať aj príchod svojej tretej posily.
Autor TASR
Madrid 3. februára (TASR) - Španielsky futbalový klub Atletico Madrid stihol v záverečnom dni zimného prestupového obdobia skompletizovať aj príchod svojej tretej posily. „Los Colchoneros“ angažovali 20-ročného stredopoliara Rodriga Mendozu z Elche CF.
Mendoza bude spoluhráčom slovenského reprezentačného obrancu Dávida Hancka a s klubom podpísal zmluvu na päť a pol roka. Atletico zaplatilo podľa špecializovaného portálu transfermarkt.com za mládežníckeho reprezentanta 16 miliónov eur. Mendoza odohral v prebiehajúcom ročníku La Ligy celkom 16 zápasov, v ktorých strelil jeden gól. Mužstvo trénera Diega Simeoneho posilnili v záverečný deň prestupov aj nigérijský útočník Ademola Lookman z Atalanty Bergamo a mexický stredopoliar Obed Vargas zo Seattle Sounders.
